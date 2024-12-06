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台股下跌74.67點 三大法人賣超20.89億元
台股6日整理休息，收在23,193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，成交量3,609.34億元，三大法人賣超20.89億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超20.02億元，投信賣超23.28億元，自營商賣超（合計）17.63億元，其中自營商（自行買賣）買超4.45億元，自營商（避險）賣超22.08億元。
台積電（2330）收1,065元，跌幅0.93%；鴻海（2317）持續於200附近震盪，收198元。資訊服務股持續大漲，資通（2471）、華經（2468）、邁達特（6112）、零壹（3029）、精誠（6214）等都衝上漲停，零壹更擠上今日個股成交量的第五名。另一表現強勢的類股為營建股，上市營建指漲幅超過2%，宏璟（2527）大漲逾9%，聯上發（2537）、鄉林（5531）漲幅逾6%，冠德（2520）、達欣工（2535）漲幅逾5%。
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