台股下跌74點收23,193點 台積電下跌10元

台股6日震盪，早盤以23278.68點開出，盤中最高一度拉升23361.12點，午盤過後漲幅稍有收斂，終場收在23193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%。櫃買則收261.52點，跌幅0.71% 。台積電（2330）收1065元，下跌10元。

強勢類股方面，科技股中包含：資訊服務、電腦周邊、電子通路、數位雲端、網通等，而傳產方面則以營建、橡膠、百貨、化工、航運、水泥等有不錯的表現。

觀察台股成交額排行榜，鴻準（2354）、緯穎（6669）、零壹（3029）、緯創（3231）、順達（3211）、台光電（2383）、光洋科（1785）、訊芯-KY（6451）、日月光投控（3711）、瑞昱（2379）、長榮（2603）、天虹、台達電（2308）、亞翔（6139）等表現亮眼。

而量大弱勢的則有，台積電、神達（3706）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、創意（3443）、智邦（2345）、華星光（4979）、元太（8069）、奇鋐（3017）、信驊（5274）、旺矽（6223）、京元電子（2449）。

法人表示，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台廠衝擊不大。僅管FED主席鮑爾重申降息須謹慎，然美國本週公布11月ISM非製造業指數及ADP就業人數低於預期，市場預期本月降息機率提升至70%以上。台股根據過往20年統計，11月收黑12月上漲機率逾90%，台股12月作帳行情啟動，技術面短多確立，盤面類股及個股輪動健康，後續仍須觀察外資期貨空單和成交量變化。操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。