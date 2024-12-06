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防守拚反彈 富蘭克林華美投信：Smart 多因子策略布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股加權指數經歷11月25-29日下跌一周後，終於在12月2日迎來轉機，當日指數上漲474點，收於22,736點，12月3日再度站回2萬3千點大關。此外，外資的淨空單也再降回到4萬口以下。雖跡象顯示台股正朝樂觀方向邁進，然而，受到川普關稅言論的影響，市場仍預期台股短期內將繼續在震盪區間內波動。

不過從近期利多消息來看，中東地緣政治風險降溫使得市場的避險情緒趨緩、美國四大CSP資本支出持續增加代表看好AI未來發展應用、中經院發布的PMI(採購經理人指數)較11月提升顯示第4季景氣較佳，以及傳出特斯拉執行長馬斯克大額急單搶購GB200晶片等消息，都支撐著台股中長期基本面仍看好。

雖然AI基本面看好，但投資人若怕市場過於波動或者找不到進場時機點，富蘭克林華美推出市值型ETF：FT臺灣Smart（00905）主打多因子選股策略，透過成長、價值、股利、品質四大優勢精準掌握台股產業資金脈動，來達到漲時重勢：在多頭中追求更高的成長報酬；跌時重質：在空頭中找尋被低估價值的潛力公司，追求市場反彈後的補漲契機。

00905目前前十大持股分別為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、中華電（2412）、嘉澤（3533）、長榮航（2618），持股以半導體占比42%為主。

00905在上半年AI多頭熱潮與下半年市場波動下，今年以來報酬率表現仍優異，而資產規模也持續從年初的19億一路增長突破70億元；受益人數相比年初成長143%來到5萬5千人，顯示越來越多人關注並持有00905，做為參與新一波AI熱潮的新選擇。

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