台積電開平盤 台股開盤上漲10點

台股6日開盤指數為23,278.68點，上漲10.74點。台積電（2330）開平盤價為1,075元。

群益投顧表示，根據實證資料顯示，台股在12月上漲機率超過九成，加上市場普遍預期2025年將呈牛市行情，台股未來展望樂觀，短線震盪毋須擔心。川普陸續宣布各種措施，主要集中在關稅政策，而且以後續發展而論，似乎雷聲大雨點小，可視為談判手段之一；而且1月20日前一切都尚存變數，業者有一個多月時間可預做準備，市場已逐漸適應川普衝擊。台股中長期偏多看待，但短線因四天內即大漲逾1,000點，搭配量能續降，近日或將漲多拉回震盪整理；因中長線看好，可擇優佈局偏多操作。

操作題材可留意：

1.任天堂Switch 2上市題材升溫─任天堂下一代新主機 Switch 2題材開始逐漸發酵，市場預期2025年1月發表、3月前上市。預期將搭載放大至8吋的顯示螢幕，並且升級為NVIDIA Tegra 239客製化處理器，搭載8GB LPDDR5記憶體、64GB eMMC儲存容量，售價可能會介於400美元區間；供應鏈旺宏（2337）、偉詮電（2436）、鴻準（2354） 、原相（3227）等皆可望受惠。

2.冬天歐美交通事故增加，汽車零件需求旺─歐美地區冬天路面積雪導致交通意外增加，加上AM汽車零件廠受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，激勵市場需求大幅成長，效益自2023年開始顯現，包括堤維西（1522）、東陽（1319）、帝寶（6605）等皆受惠。

周四（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,765.71點，下跌248.33點、跌幅0.55%；S&P500指數下跌0.19%；那斯達克指數下跌0.17%；費半指數下跌1.86%。台積電ADR漲1.8%，報每股204.30美元，換算並折合台幣後為每股1,323.95元，較台北交易股票溢價率為23.16%。

三大法人周四集中市場合計買超28.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超46億元，投信賣超12.1億元，自營商（自行買賣）買超12.8億元，自營商（避險）賣超18.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少723口至12,419口，外資淨空單減少579口至38,208口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少74口至16,597口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93上升至1.02。VIX指數下降1.05至19.04。外資台指期買權淨金額-1.27億元 ; 賣權淨金額-0.03億元。整體選擇權籌碼面偏多。