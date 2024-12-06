美股收黑 法人：台股留意上市公司營收與美就業數據

美國總統大選後不確定性解除，加上處於財報空窗期，市場應有多頭行情可期。然而，尚未就任美國總統的川普開始釋出加徵關稅訊息，且其任命的內閣成員亦為與川普理念一致人選，即使關稅尚未施行，就任後也未必與現在宣布的內容一樣，仍造成市場疑慮與震盪。

2024-12-06 00:25