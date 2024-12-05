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證交所：打造亞洲版那斯達克

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
臺灣證券交易所董事長林修銘指出，台灣資本市場特色是以產業為基礎，本益比及流動性均居全球第一階，將打造創新板成為亞洲版那斯達克，吸引更多優質國內外新創企業前來掛牌。 圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所董事長林修銘指出，台灣資本市場特色是以產業為基礎，本益比及流動性均居全球第一階，將打造創新板成為亞洲版那斯達克，吸引更多優質國內外新創企業前來掛牌。 圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（5）日指出，台灣資本市場特色是以產業為基礎，本益比及流動性均居全球第一階（First-tier），將打造創新板成為亞洲版那斯達克（NASDAQ），吸引更多優質國內外新創企業前來掛牌。

為壯大台灣資本市場，積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，證交所日前針對創新板提出取消合格投資人限制、引進外部專家提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境、強化投資人權益保障等四項重大變革，預計2025年元月上路。

林修銘分析，這次進一步鬆綁創新板條件，對台灣新經濟產業及新創產業是重大利多。首先，以往創新板轉一般板掛牌，成交量動輒四倍、甚至10至20倍成長，而隨創新板合格投資人資格鬆綁，將由原先30萬戶，放寬為1,300萬戶都可買賣，流動性增加將有助市值展現。

其次，創新板著重台灣最重要的創新元素，未來在上市審議過程中，將透過引進外部專家方式，做為品質保證，換句話說，一個申請上市案須在七個新創專家中獲得五個通過，才能掛牌。

第三，掛牌創新板的公司要加強與市場溝通，每半年開一次法說會，讓投資人更加了解公司財務及業務狀況，每年亦會在證交所官網專區揭露未來營運計畫。

林修銘強調，相較日、韓等國交易所分為主副板塊，臺灣創新板的經營概念有所不同，與集中市場、櫃買市場等一般板屬同一層級，算比較專注創新元素的特殊板塊，不只扶植台灣新經濟、新創公司，並希望未來成為亞洲新創企業掛牌首選，中長期願景是成為亞洲版那斯達克。

林修銘表示，台股目前本益比大約22倍，市場流動性亦與全球First-tier證券交易所不相上下，甚至名列前茅，期盼優質企業進到台灣資本市場，利用高本益比、高流動性等優勢，力助在其產業中更加壯大，進一步推升台灣資本市場。

創新板 資本市場

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