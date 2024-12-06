台股氣盛 18千金榮景重現 法人、高頻交易投資人追捧

台股昨（5）日小漲12點、收23,267點，盤面類股良性輪動，法人、高頻交易投資人著墨甚深的千金股普遍收紅，鈊象（3293）終場漲15元、收1,005元，重回千金股之林，收盤重現18千金榮景，多頭氛圍未歇。

近期多頭吹起反攻號角，累計大盤本周以來四個交易日漲點突破千點、達1,005點。

台股再現18千金

集中市場、櫃買市場昨日波動有限，但18檔千金股中，除大立光、嘉澤、富世達、AES-KY外，其餘全面收紅，世芯-KY攻上漲停價2,575元收市，擠下大立光，晉身第三高價股；祥碩、緯穎、弘塑、信驊等強勢股亦大漲3.3%至8.6%不等。

三大法人昨日買超28.4億元，其中，外資持續回補46億元，連四買，累計買超741億元，本周可望在連三周賣超後反手轉買，並為近十周最大買超金額。外資在台指期留倉淨空單小減579口至38,208口，仍維持相對高檔。

投信昨天調節12.1億元，連二賣，以盤後券商進出資料推測，主要賣壓來自高股息ETF換股效應；自營商雖然反手賣超5.3億元，但自行買賣部位仍敲進12.8億元，連四買，隱含短多行情或有延續力道；八大公股行庫賣超25.8億元，連四賣、累計賣超191.9億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股除具有12月易漲難跌、美國聯準會（Fed）將再降息等利多外，技術面帶量突破下降壓力線及季線、月線等多道關卡，且盤面強勢主流攻擊力道強勁，預料有望以震盪偏多方式挑戰前高23,700點。

Fed主席鮑爾重申降息須謹慎，美國經濟狀況非常良好，周三美股四大指數全數收紅，激勵台股昨日開高上漲131點至23,387點，回補11月12日空方缺口，隨後漲勢有所收斂，幸賴台積電扮演穩盤要角，大盤終場收小紅，成交量略增至3,858億元。