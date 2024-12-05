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里昂：看好AI GPU及AI ASIC 按讚日月光投控等四台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
日月光。圖／聯合報系資料照
日月光。圖／聯合報系資料照

里昂證券發布「台灣半導體」產業報告指出，看好後端供應商及人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）的長期大趨勢，看好日月光投控、京元電子、世芯-KY及創意等四檔個股，都給予「優於大盤」評等。

里昂指出，由於新AI晶片推出，加上後端及前端半導體供應鏈的支援都持續改善，因此持續樂觀看待2025年的AI半導體產業。在AI繪圖處理器（GPU）方面，預期超微及輝達的出貨量將大幅成長，主要是由於台積電的 CoWoS產能擴張。Blackwell本季開始出貨，預期明年第1季產量將增加逾一倍。

里昂認為，2024 年是AI ASIC崛起的一年，確保取得雲端服務供應商（CSP）訂單將是這個市場初期表現傑出的關鍵驅動力。展望2025年，在四大CSP中，Google及亞馬遜AWS搶先擁有更成熟的生態系統和應用，大幅嘉惠ASIC供應鏈，包括博通（Google TPU晶片）、Marvell（2025 年 AWS 5 奈米）及世芯-KY（2026 年AWS 3 奈米）。

在相關台廠，里昂樂觀看待日月光投控2025年的先進封測業務，預期傳統後端業務也將大幅反彈，重申目標價196元；京元電子將持續受惠於AI相關營收及獲利成長，AI業務在2024年占總營收貢獻將超過20%，維持目標價155元；創意目標價1,800元，可望受惠於AI營收將持續成長。

里昂維持世芯-KY目標價3,000元，認為市場已大致反映AWS及英特爾在2025年的疲弱，投資人應放眼世芯-KY到2026年營收將大幅成長57%。如果世芯-KY因為英特爾而下修2025年預估營收，應該不是太大的意外，反而可以趁低檔進場，以受惠於ASIC的長線趨勢。

AI 世芯 京元電 日月光 營收

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