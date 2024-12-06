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就市論勢／備援電池鏈、航空 搶鏡

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

美國總統大選後不確定性解除，加上處於財報空窗期，市場應有多頭行情可期。然而，尚未就任美國總統的川普開始釋出加徵關稅訊息，且其任命的內閣成員亦為與川普理念一致人選，即使關稅尚未施行，就任後也未必與現在宣布的內容一樣，仍造成市場疑慮與震盪。

美國提高關稅對象主要是以對美順差較大國家為主，希望藉此讓企業能到美國設廠，台股半導體產業受到關稅政策影響層面仍有變數，但資金面已可見到退場觀望情況，由於美國政策面訊息持續影響台股，近期市場波動度亦會隨之升高。

投資建議

雖然美國未來政策仍有不確定性，但2025年全球整體經濟仍維持溫和成長，建議選擇成長趨勢明確產業，例如AI相關類股成長前景持續看好，整體需求相當強。

近期討論度極高的備援電池（BBU），因有望成為搭載GB300晶片的AI伺服器配備，表現搶眼，由於BBU與AI關聯為從無至有，且相關供應鏈不至於太分散，後續表現仍值得期待。此外，川普政策方向可能壓抑國際油價，油價下跌可望推升航空業獲利。

川普 美國 關稅

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