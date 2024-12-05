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攻防兼備！平衡型基金「雙核心策略」穩中求勝

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

國際股市近期表現震盪下，其中平衡型、組合型基金因為可採雙核心策略。法人指出，投組以股債各半方式平衡配置，不僅能全面參與市場，在多元配置下亦能達到分散風險之效，也能讓績效表現穩中求益、攻防兼具。

根據CMoney統計至3日，觀察近三個月全球型平衡基金績效表現，其中：復華中國新經濟平衡（18.9％）、元大全球優質龍頭平衡（9.2％）、群益亞太新趨勢平衡（9.0％）三檔基金，優於台股大盤績效（4.2%）超過兩倍之多。

此外，國泰全球多重收益平衡、元大新東協平衡、摩根中國雙息平衡、中國信託樂齡收益平衡、華南永昌多重資產入息平衡、摩根新興雙利平衡、群益中國金采平衡，績效也有6%至8%的好表現。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出，展望2025年股票建議美股搭配新興亞洲，看好美國川普上任後對於企業減稅，有利於科技成長股表現，進一步提振股市上漲動能，而新興亞洲則是整體基本面看升，且台股、印度、南韓等又擁有AI供應鏈優勢。

至於債券上，莊禮菡認為，全球非投資級債受惠於低違約率，且2024、2025年的到期量低，加上未來川普政府有利於非投等債企業基本面提升，可擇優局。

另外，新興債在基本面轉佳帶動下，新興市場公司債信評調升金額高於調降金額，且殖利率在有下降空間前提下，對存續期長的新興市場主權債較為有利。

中國信託 基本面

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