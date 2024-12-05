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11月外資出走 累計淨匯入規模仍創同期新高

中央社／ 台北5日電

金管會今天公布，受美國總統大選等不確定因素干擾，外資獲利了結後匯出部分資金，11月轉淨匯出12.97億美元，為近4個月首見單月淨匯出，但累計前11月淨匯入規模仍達315.17億美元，為金管會自2011年資料來同期最大淨匯入規模。

金管會揭露，整體外資（外資加計陸資）11月賣超上市櫃股票達新台幣2489.07億元，為金管會自2011年資料來單月第3大賣超金額，累計前11月賣超上市櫃股票達6971.84億元，為2011年資料來同期第2大賣超規模。

受美國總統大選等不確定因素干擾，外資在股市操作上先獲利了結，並匯出部分資金，今年11月整體外資單月轉淨匯出12.97億美元，終結先前連3個月淨匯入紀錄，但累計前11月淨匯入規模仍達315.17億美元，為金管會自2011年資料來同期最高。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，今年前10月國內上市櫃公司累計營收達35.58兆元，改寫歷年同期新高，年增11.92%，截至今年10月底台股本益比為22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%。

根據金管會證期局自2011年來資料，整體外資單月賣超上市櫃股票以2020年3月賣超3768.37億元最多，其次為今年7月賣超3379.06億元；累計前11月則以2022年度自台股提款最大力，當年度前11月整體外資賣超上市櫃股票高達1兆605.84億元。

外資 股票 金管會

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