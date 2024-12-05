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10月外陸資賣超台股2489億元 創13年來單月第三高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日發布最新統計指出，11月單月外陸資賣超上市櫃股票2489.07億元。圖/本報資料照片
金管會今日發布最新統計指出，11月單月外陸資賣超上市櫃股票2489.07億元。圖/本報資料照片

金管會今日發布最新統計指出，11月單月外陸資賣超上市櫃股票2489.07億元，截至11月底累計賣超6971.84億元，分別創下自100年以來單月第3大賣超、自100年以來同期第2大累計賣超紀錄。

統計顯示，史上單月賣超第一大、第二大，分別為109年3月賣超3768.37億，和113年7月 3379.06億， 第一大累計累賣則為111年11月，合計賣超1兆0605.84億元。

金管會也統計，113年11月單月份外陸資淨匯出12.97億美元，則為自100年以來第48大匯出，113年截至11月底累計淨匯入315.17億美元，仍為100年以來同期第1大累計淨匯入。

對於本月外資資金匯出，證期局副局長高晶萍說明，估計和美國總統大選不確定因素有關，使外資賣超之外，也因資金需求因此匯出。

證期局也對台股基本面指出，統計我國上市櫃公司113年截至10月底累計營收金額為新臺幣35.58兆元，較去年同期成長11.92%，營收金額為歷年同期最高，截至113年10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%。

股票 金管會

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