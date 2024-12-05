臺灣中型100指數 取得美國商品期貨交易委員會交易許可、12月9日上市

臺灣期貨交易所12月2日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發臺灣中型100指數期貨交易許可（Commission Certification），該商品將於12月9日上市，嗣後美國人得交易該商品。

臺灣中型100指數涵蓋市值排名第51~150名之上市公司，是判斷台灣中型股整體表現的重要指標。各成分股市值約介於新台幣500億元至2,000億元，因股本相對大型權值股小，受獲利及景氣波動的影響通常較大，股性相對活潑，因此整體成分股市值雖僅約加權指數的1.5成，但成交值占比近三成，顯示市場對中型股有一定的交易與避險需求。

現行加權指數前50大成分股及半導體產業權重分別約占七成及五成，受大型權值股及半導體類股影響較大，而臺灣中型100指數最大產業權重低於15%，最大成分股小於3%，且成分股涵蓋AI、雲端及航運等領域，題材多元，不同於大型股權重較高且產業集中於半導體的加權指數，可提供不同交易機會，並使國內指數期貨產品線更加完整。

臺灣中型100指數期貨契約乘數每點新台幣10元，依12月5日指數收盤19,670.08點推算，契約規模約新臺幣20萬元，原始保證金為新臺幣1.1萬元，交易時間包括日盤及夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作。依CFTC規定，臺灣中型100指數期貨屬於廣基指數期貨，業取得其交易許可，可望吸引更多外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。