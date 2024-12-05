榮成11月自結每股稅前虧損0.05元 累計前11月稅前 EPS -0.22元

榮成（1909）5日公告11月合併營收41.76億元，較去年同增加6.62%，累計前11月合併營收436.27億元，較去年同比增加2.98%。公司並自結單月合併營業虧損4,225萬元，稅前虧損5,867萬元，虧損金額較上月收斂，每股稅前虧損0.05元。法人表示，榮成11月單月小虧，主要受業外匯損影響，本業較10月顯著改善，扣除匯兌影響趨近損益兩平。

榮成累計前11月營業利益2.78億元，受人民幣貶值影響，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。

中國大陸工紙市場從十一長假後開始，在玖龍等龍頭紙企持續拉漲，各大中小紙企積極跟漲，市場漲價氛圍濃郁。下游包裝紙箱廠採購備貨積極，紙企庫存普遍呈下降趨勢，較低庫存對工紙價格提供支撐。11月在雙11電商節及政府帶頭做多刺激終端消費挹注下，工紙價格頻頻上調且出貨暢旺，除了需求增量帶動，也受連續五個月進口紙到港量持續減少影響。

市場普遍認為，由於擔心川普明年1月就職後對中國大陸商品徵收高額關稅，部分美國零售商正在增加採購來自於中國大陸的商品訂單，以期望在徵收關稅前提前備貨，短期內將帶動中國大陸出口好轉，華東、華南工紙市場直接受惠。另一方面，中國大陸推出各類刺激經濟政策不斷，從7月份開始的家電補貼，到9月底發布的降息降准、下調存量房貸款利率等，持續提振產業鏈上下游市場信心。

展望後市，近期人民幣貶值，中國大陸進口紙貿易商拿貨謹慎，進口紙到港量預期將維持低位水準。成本方面，廢紙價格走勢與原紙價格走勢基本一致，廢紙價格將起到底部支撐作用，目前紙企庫存處於歷史低位，有利後市繼續挺價，法人預期，12月市場繼續維持上行態勢，後續春節訂單釋放情況將成為行情走勢關鍵。