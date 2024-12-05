台股上漲12點 三大法人買超27億元

台股5日開高震盪，盤中一度翻黑，終場收在23,267.94點，上漲12.61點，漲幅0.05%，成交量3,663.46億元，三大法人買超27.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超46.04億元，投信賣超13.22億元，自營商賣超（合計）5.39億元，其中自營商（自行買賣）買超12.86億元，自營商（避險）賣超18.25億元。

台股5日早盤以23,308.29點開出，盤中最高曾拉升至23,387.17點，但之後曾翻黑下滑至23,225.31點，隨後再拉上紅盤，電子股占大盤成交比重達74.8%，各類股漲跌互見，尤以資訊服務股強漲，表現最為搶眼，類股漲幅8.02%居各類股之冠，零壹（3029）、精誠（6214）、華經（2468）、凌群（2453）、資通（2471）、邁達特（6112）等漲停收盤。

台積電（2330）以平盤1,070元開出，一度拉升至1,080元，終場收在1,075元，上漲5元，聯發科（2454）也收紅，大盤指數終場收在23,267.94點，上漲12.61點，漲幅0.05%。