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光通訊續旺！東典光電、統新2大濾光片廠 連日登漲停
受到5G、AloT、智慧電子及雲端運算等多題材的帶動，全球高速傳輸需求皆呈現強勁成長，其中，光通訊濾片廠東典光電（6588）、模組薄膜濾光片供應商統新（6426） 近日因搭上「矽光子」題材，股價連續2日大漲，其中，統新因長期專注於光通訊元件的薄膜濾光片及光學鍍膜技術，5日開盤即站上漲停板，股價也突破百元大關，引發關注。
事實上，薄膜濾光片是一種光學元件，薄膜濾光片的設計和製造利用了光的干涉現象，能夠選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光，若應用在光通信的領域中，該元件也用於調節信號的波長，確保信號的清晰傳輸，因此在5G及AI的時代格外受到重視，而統新也因此成功大漲，與其他數檔光通訊大廠攜手亮燈漲停。
至於同樣深耕光通訊領域的東典光電，今日早盤則以44.95元開高走高，盤中成功漲至47.4元上漲4.3元、漲幅達9.97%，亮燈漲停，外界預估隨著市場提高對AI、雲端應用的需求，也讓主要應用於AI領域中，手握「高性能計算和數據中心環境」的矽光子題材的業者，都有望分一杯羹、因此也格外的受到全球市場矚目。
據悉，東典光電為母公司東鹼（1708）於2000年5月15日、為生產光通訊元件濾光片所成立之子公司，而起初東典主要業務以光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片的製造為主，不過隨著逐步調整產線，直至2022年塵埃落定時，其產品營收比重，就由光通訊濾光片占達100%。
而目前東典光電（EOC）作為國內長期深耕光通訊產業的知名上櫃公司，發跡於宜蘭五結、也是台灣本土起家的一大光通訊品牌，目前專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品則是「光學薄膜濾光片」，其餘也生產包括高密度多工分波器（DWDM）、低密度多工分波器（CWDM）、GFF濾波器、波段分波器等產品。
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