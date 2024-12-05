台股上漲12點收23,267點 資服股異軍突起

台股5日早盤以23308.29點開出，盤中最高一度拉升至23387.17點，終場收在23267.94點，上漲12.61點，漲幅0.05%。櫃買則收263.39點，漲幅0.3%。台積電（2330）終場收1075元，上漲5元，漲幅0.47%。

強勢類股方面，科技股中包含：資訊服務、電腦周邊、半導體等，而傳產方面則以電機機械、生技醫療、化工、金融保險、電器電纜等有不錯的表現。

觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有統新（6426）、零壹（3029）、宣德（5457）、三商電（2427）、力新（5202）、新唐（4919）、旺矽（6223）、鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、創惟（6104）、金山電（8042）、前鼎（4908），等表現亮眼。

而量大弱勢的則有，環宇-KY（4991）、天宇（8171）、智邦（2345）、立隆電（2472）、加百裕（3323）、台灣虎航（6757）、健和興（3003）、金寶（2312）、系統電（5309）、信昌電（6173）、錸寶（8104）、錸德（2349）。

法人表示，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台廠衝擊不大。僅管FED主席鮑爾重申降息須謹慎，然美股多頭氣盛持續上漲。台股根據過往20年統計，11月收黑12月上漲機率逾90%，台股12月作帳行情啟動，技術面短多確立，盤面類股及個股呈現百花齊放輪動上漲，後續仍須觀察外資期貨空單和成交量變化。

另外，法人指出，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。