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逾10檔資服股飆漲停 股價大噴發了還可以追？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股5日震盪，指數開高後盤中一度翻黑，各類股中，資訊服務類股異軍突起，盤中飆漲逾8%，成為集中市場類股漲幅冠軍，櫃買的資服股也大漲逾4%，同樣是領漲的指標股，高達17檔資服股盤中飆上漲停，數位雲端股的宏基資訊也亮燈漲停；資服股股價同步大噴發，還可不可以追？分析師坦言，資服股才剛拉出第1根漲勢，看好將有一波的攻勢可期。

台股早盤以23,308.29點開出，盤中一度翻黑至23,225.31點，隨後再拉上紅盤，電子股占大盤成交比重逼近8成，各類股漲跌互見，資訊服務股出現強漲的表現，盤中類股漲幅8.02%，居各類股之冠，上櫃資服股盤中也上漲逾4%，另外，櫃檯數位雲端股則是上漲逾2%。

資服股狂飆，集中市場包括緯軟（4953）、訊達（6140）、驊宏資（6148）、晉泰（6221）、智聯服務（6751）、虎門科技、全景軟體盤中強勢漲停鎖死，倍力及叡揚（6752）也一度亮燈；櫃買市場資服股包括零壹（3029）、精誠（6214）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、邁達特等也是漲停鎖死，三商電（2427）及敦陽科（2480）也曾亮燈漲停；另外，數位雲端股的宏碁資訊（6811）也是飆上漲停鎖死。

證券分析師張陳浩認為，資服股強漲，主要是受惠於AI題材的激勵，美國資安龍頭大廠CrowdStrike調高年度營收預測，將截至 2025 年 1 月的年度收入預測從原先 36.1~ 36.5 億美元上調至 37.4~ 37.6 億美元，周三股價漲幅4.06%，CrowdStrike上漲，帶動台股資服股的表現。

張陳浩表示，在AI題材加持下，資服股的漲勢只是剛開始的第1根，看好將有一波的攻勢可期，後續的表現可能比近期上漲的被動元件還要搶眼；5日強攻漲停的緯軟、零壹、精誠等資服股、還有數位雲端股的宏碁資訊，都值得留意。

台股 漲停 資安 雲端

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