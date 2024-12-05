台股午盤過後震盪…資安族群受親睞 五檔衝漲停
台股5日早盤以23308.29點開出，盤中最高一度拉升至23387.17點，後續於平盤附近震盪。資安族群受到資金親睞，其中華經（2468）、精誠（6214）、凌群（2453）、資通（2471）、緯軟（4953）等衝上漲停。
強勢類股方面，科技股中包含：資訊服務、電腦周邊、半導體等，而傳產方面則以電機機械、生技醫療、化工、金融保險、電器電纜等有不錯的表現。
觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有統新（6426）、零壹（3029）、宣德（5457）、三商電（2427）、力新（5202）、新唐（4919）、旺矽（6223）、鴻準（2354）、訊芯-KY（6451）、創惟（6104）、金山電（8042）、前鼎（4908）等表現亮眼。
而量大弱勢的則有，環宇-KY（4991）、天宇（8171）、智邦（2345）、立隆電（2472）、加百裕（3323）、台灣虎航（6757）、健和興（3003）、金寶（2312）、系統電（5309）、信昌電（6173）、錸寶（8104）、錸德（2349）。
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