美股近期收盤續創新高 企業成長性預估逐季走揚

南韓戒嚴虛驚一場，聯準會（Fed）官員肯定經濟和就業狀況，大多贊成繼續降息，有利年底消費旺季進一步增溫，帶動近期標普、那指續創收盤新高。法人指出，由於整體標普500企業獲利展望良好、成長性預估逐季走高，故預期美股有望持續呈現震盪走高格局。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，截至11月29日，已有97%標普500企業成分股公布今年第3季財報，其中75.8%企業獲利優於市場預期，高於長期平均74.6%，該季獲利預期成長達8.2%，以通訊服務、資訊科技和非必需消費等成長型類股成長較高。

此外，美服務支出穩健，企業在大選後已出現資本支出意願上升的訊號，美大型CSP企業資本支出續增，第3季財報說明聚焦支持AI基礎設施和滿足不斷增長的計算需求，因川普政策傾向放寬監管，將有利科技公司新技術發展。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，總體經濟軟著陸、新投資浪潮崛起，助企業支出計畫穩健，而企業對於AI的資本支出預算仍不減，故對AI伺服器採購與使用需求仍非常強勁。

另外， Fed持續推進降息循環，市場預期19日 FOMC會議預計再降息1碼，資金行情有望與景氣行情聯袂共振，美股長線表現仍可期。