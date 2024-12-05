台股漲52點開23,308點 台積電開平盤…早盤走勢震盪一度翻黑

台股5日開盤指數為23,308.29點，上漲52.96點，早盤走勢震盪一度由紅翻黑。台積電（2330）開盤價為1070元，開平盤。

群益投顧表示， 大盤指數連三交易日強漲近千點，將進入前波頭部套牢區。川普尚未就任，美國總統大選底定後，美股持續走強，市場商品亦追隨其放話而波動。股市氛圍持續一面倒反應川普交易利多，等同持續忽略存在的風險。美股評價處歷史相對高檔，台股在川普政策風險下，相對營運趨勢明顯、受川普政策影響較小的台積電，多數中大型股面臨評價(相對台積電明顯)偏高疑慮下，後續盤勢可能是台積漲，多數中大型股未必漲；台積跌，多數中大型股也受累的態勢。

操作題材可留意：

1.高速傳輸需求相關─AI PC催生晶片效能提升、資料量增加，對於資料傳輸速度的規格升級。USB4是下一代USB主流協議，目前各家業者皆加大布局USB4、PCIe Gen5&6力道。高速傳輸介面IC大廠譜瑞-KY此前表示，AI PC成為營運成長動能，看好高速傳輸需求。

2.營建資產股─川普關稅壁壘政策，拉高大環境通膨隱憂，挹注營建資產股。電子評價高檔下，營建類股風險趨避特色呈相對挹注。興富發日前法說中分析，對比股市，房地產相對穩定；長期來看，這種鮮明的對比突顯房地產在當前經濟環境的相對穩定性。

周三（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,014.04點，上漲308.51點、漲幅0.69%；S&P500指數上漲0.61%；那斯達克指數上漲1.3%；費半指數上漲1.71%。道瓊工業指數、標準普爾 500 指數及那斯達克綜合指數今年第七度同創新高。輝達（NVIDIA）上漲3.5%；台積電ADR漲0.91%，收在200.69美元，較台北交易溢價21.7%。

美國聯準會主席鮑爾周三表示，與Fed 9月開始降息時相比，美國經濟現在看起來好多了。交易員調升對Fed 12月降息25個基點的預期，從前一日的70.3%升至77.5%。美國10年期公債殖利率小幅走低，收于4.18%。

三大法人周三集中市場合計買超271.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超258.5億元，投信賣超28.8億元，自營商（自行買賣）買超21億元，自營商（避險）買超21.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少761口至13,142口，外資淨空單減少48口至38,787口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,200口至16,671口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,700點，週賣權最大OI落在22,800點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14下降至0.93。VIX指數下降0.54至20.09。外資台指期買權淨金額-1.43億元 ; 賣權淨金額-0.07億元。整體選擇權籌碼面中性。