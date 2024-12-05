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美股3大指數創高 法人：台股回歸年底作帳行情

中央社／ 台北5日電
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

美股3大指數今天收盤再創新高，輝達股價勁揚3.48%，台股4日漲227.87點，收在23255.33點，法人分析，市場對川普貿易戰擔憂淡化，回歸年底投信、集團作帳行情，資金熱潮推動台股正向發展。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）的談話提振市場信心，道瓊、標普、那斯達克3大指數收盤再創新高。

道瓊工業指數上漲308.51點或0.69%、標普500指數漲升0.61%、那斯達克指數上揚1.3%，費城半導體指數揚升1.71%。輝達股價勁揚3.48%，台積電ADR上漲0.91%。

台股4日漲227.87點，收在23255.33點，成交值新台幣3577.88億元。三大法人合計買超269.04億元，其中自營商買超42.17億元，投信賣超31.11億元，外資及陸資買超257.98億元。

法人分析，市場對川普貿易戰擔憂淡化，回歸年底投信、集團作帳行情，資金熱潮推動台股朝正向發展，指數重新站回所有均線後緩步墊高向上。

法人進一步指出，主計總處認為台灣今年超額儲蓄將突破4兆元，明年上修到4.29兆元，顯示市場資金充沛，一旦投資信心揮別擔憂貿易戰影響後，將回歸作夢、作帳行情，預期反彈仍將延續。

台積電 台股 川普 貿易戰 輝達 那斯達克

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