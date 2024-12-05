美股3大指數創高 法人：台股回歸年底作帳行情

投資成功與否的先決條件，第一個要看的當然是預判能力，市場派要有前瞻眼光才能賺到更多財富，在大家不知不覺的情況下，就已經偷偷進場卡位，等市場熱度上來後，再分批賣出，最後是股價最高點，全部獲利出場，剩下就留韭菜一人苦苦等待。

2024-12-05 08:30