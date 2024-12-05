台股熱錢湧 三天漲近千點…蓄勢再戰前高23,713點

南韓短暫的戒嚴事件，引發國際對該國政經穩定性產生疑慮，國際熱錢板塊挪移。台股受惠外資買超258.6億元帶動，昨（4）日開盤跳漲98點，並在市場買盤齊力追捧下，指數開高收最高，終場大漲227點、收23,255點。12月來三個交易日上漲992點，連三漲，漲幅4.4%，行情有機會蓄勢再戰前高23,713點。

昨天盤面個股漲多跌少，類股中以玻陶股大漲1.9%最強勢，電子股也上揚1.5%。電子權值股持續扮演多頭穩盤要角，鴻海收漲逾2%，台積電（2330）收在1,070元，漲幅1.4%，貢獻大盤漲點約121點。上漲的族群中，以BBU（電池備援電力模組）、矽光子CPO、被動元件等表現突出；千金股則滿堂紅，17檔全面收紅，緯穎漲8.4%最亮眼。

其中BBU概念股持續強勢，相關個股紛紛表態上攻，新盛力、順達、興能高、西勝亮燈漲停；矽光子CPO也是熱門多頭指標，聯鈞、眾達-KY、波若威、前鼎、惠特連袂強攻漲停。

三大法人部分，共計買超台股271.9億元。其中外資買超258.6億元，連三買、累計買超695億元；投信由買轉賣，賣超28.8億元；自營商買超42.1億元，連三買、累計買超90億元。八大公股行庫則是逢高調節，賣超59.7億元。

凱基投顧指出，加權指數昨天收在23,255點，化解前一日K線帶上影線所形成的套牢壓力，並突破23,173點，有利短線持續走高。但指數逼近11月12日所留下的空方缺口壓力，由於當日爆出約4,511億元大量，顯示23,300點附近的套牢壓力沉重，大盤欲回補11月12日空方缺口，成交量至少要放大至月均量（約3,814億元）水準之上。

綜合台新投顧副總黃文清、富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，AI族群仍是產業大方向，輝達GB200 NVL72將採用電池備援電力模組（BBU），全球資料中心建置快速推進，對於BBU鋰電池備援系統的需求快速拉升，成為在AI族群普遍基期已高下，可望受惠轉機的族群。

而12月為傳統歐美節慶銷售旺季，預期在銷售暢旺下將帶動股市，而整體美國景氣仍具韌性，輝達新平台動能加速，也有利台股後市發展。考量台灣企業獲利持續往上，中長期表現仍偏多樂觀。