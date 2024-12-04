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集團作帳 瀚宇博、精成科大買華新科股票逾6.6億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PSA華科是業界群的PCB廠商瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）大買華新科（2492）股票，4日公告已斥資逾6.6億元。

依據公告，瀚宇博德（股）公司持股華新科40,515,115股；1,309,389仟元；持股比率8.34%；精成科技（股）公司則為19,402,481股；1,014,190仟元；持股比率3.99%。

購買金額方面，瀚宇博交易日期：113/1/12~113/12/4，買進華新科交易數量2,898張，平均每單位價格：114.03元，交易總金額：330,454,111元。精成科交易日期：113/1/12~113/12/4，買進2,900張；平均每單位價格：114元；交易總金額：330,259,645元。取得或處分之具體目的：長期投資。

瀚宇博德 華新科

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