高盛：摺疊手機專利增加反映三趨勢 嘉惠鴻海等四台廠

高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」報告中指出，今年來摺疊手機滲透率上升，預期此趨勢將持續，看好相關供應鏈的長線發展，並建議「買進」鴻海（2317）、大立光（3008）、新日興（3376）、富世達（6805）等四家台廠。

高盛指出，從2024年大中華市場已申請更多的摺疊手機專利來看，反映出三大趨勢。首先是新的外形尺寸，從翻蓋式與橫向摺疊，發展至三摺、四摺機，有助於單機價值的提升。

第二個趨勢則是零組件升級。面板更加耐用，加上三折手機的新鉸鏈設計，都支援產業的規格升級。摺疊手機通常採用高端的有機發光二極體（OLED）軟性面板，平均單價更高。除了面板耐用性之外，鉸鏈也是是專利的重點。

第三則是更多品牌參與。愈來愈多的品牌製造商正在研究摺疊手機的專利，有利於推升摺疊手機的滲透率，讓價格更加親民。依據中國大陸國家知識產權局，目前以華為在摺疊手機的專利達355項為最多，其次是榮耀、三星、Vivo、小米、蘋果、Oppo。

在摺疊手機供應鏈，高盛評為「買進」的標的包括瑞聲科技（聲音、鏡頭、鉸鏈）、新日興（鉸鏈）、富世達（鉸鏈）、鴻海/立訊精密（iPhone組裝）、大立光（鏡頭）。

高盛在11月底預估，全球摺疊智慧機今年將出貨2,600萬支，2025年出貨4,300萬支，普及率分別為2.2%、3.4%。高盛看好新日興將成為此一趨勢的主要受惠者，且同時也位列蘋果供應鏈，給予276元的目標價。另外，鴻海的目標價為263元，富世達為1,074元，大立光為3,485元。