就市論勢／AI、蘋果雙題材 可留意

盤勢分析

美股12月首周由多方主導，NASDAQ、標普500及費半指數走高，尤其在11月表現落後的科技股出現補漲態勢。但進入年底，歐美投行的績效已結算，等12月聯準會的利率會議結束，只要沒有政治面的突發狀況，歐美股市的波動將逐漸收斂。

這周的意外插曲，是周二的南韓被戒嚴的政治鬧劇，南韓總統當晚透過全國電視轉播下令戒嚴，台指期夜盤一度下跌近200點，跌幅0.8%。事發當下，韓元急貶2.8%；避險資產的日圓升值，美債價格與黃金也有上漲，但幅度不到1%。

隨後在南韓國會要求撤銷戒嚴後，台指期、日圓、美債，以及黃金通通回到原先趨勢，韓元貶值幅度也收斂至不到1%。從避險資產波動程度明顯看出，當下市場也覺得莫名其妙，畢竟若有軍事衝突，戒嚴公布項目，會更為明確指出軍事衝突點，避險資產波動也會更加劇烈，未來若遇到相同情況，建議可以此作為判斷風險事件的擴散程度。

回到台股，12月首周就開了好彩頭。從技術型態分析，12月2日島狀反轉守住頸線，帶動這波台股反彈，並將M頭型態扭轉為箱型格局。短線壓力落在10月和11月高檔反轉23,500至23,700點區間，只要12月能帶量突破此壓力，台股便有機會將行情延續至元月，挑戰歷史新高。

籌碼部分，外資期貨未平倉淨空單，已從4.8萬多口回補至3.8萬多口，短線壓力已消除，剩下的空單可視為台股年假期間的避險倉位。且外資現貨近期也持續回補台積電等電子權值股，搭配投信、集團年底作帳，有利台股12月持續走高。

投資建議

下周將公布11月營收，將是年底行情的絕佳啟動點。策略操作上，近期熱門的BBU已漲多，不宜過度追進，反而可留意近期表現停滯的電供、組裝廠。此外，沉寂許久的蘋果供應鏈，在傳出SE新機將登場訊息後，也將會有備貨題材，加上市場估計AI手機明年滲透露將進一步上升到25%，AI、蘋果雙題材供應鏈將值得期待。