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折疊機鏈 高盛力挺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」報告中指出，今年來折疊手機滲透率上升。路透
高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」報告中指出，今年來折疊手機滲透率上升。路透

高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」報告中指出，今年來折疊手機滲透率上升，預期此趨勢將持續，看好相關供應鏈的長線發展，並建議「買進」鴻海（2317）、大立光、新日興、富世達等四家台廠。

高盛指出，從2024年大中華市場申請了更多的折疊手機專利來看，反映出三大趨勢。首先是新的外形尺寸，從翻蓋式與橫向折疊，發展至三折、四折機，有助於單機價值的提升。

第二個趨勢則是零組件升級。面板更加耐用，加上三折手機的新鉸鏈設計，都支援產業的規格升級。折疊手機通常採用高端的有機發光二極體（OLED）軟性面板，平均單價更高。除了面板耐用性外，鉸鏈也是是專利的重點。

第三則是更多品牌參與。愈來愈多品牌製造商正在研究折疊手機的專利，有利於推升折疊手機滲透率，讓價格更親民。依據中國國家知識產權局，目前以華為在折疊手機的專利達355項最多，其次是榮耀、三星、Vivo、小米、蘋果、Oppo。

高盛指出，智慧機品牌早在2010年就取得折疊智慧機的專利。今年前11個月，蘋果、Oppo、華為取得的相關專利都多於去年全年，只有三星的專利數目低於去年。專利數目增加，將支援新機型推出，嘉惠供應鏈。

在折疊手機供應鏈，高盛評為「買進」的標的包括瑞聲科技（聲音、鏡頭、鉸鏈）、新日興（鉸鏈）、富世達（鉸鏈）、鴻海／立訊精密（iPhone組裝）、大立光（鏡頭）。

高盛在11月底預估，全球折疊智慧機今年將出貨2,600萬支，2025年出貨4,300萬支，普及率分別為2.2%、3.4%。高盛看好新日興將成為此一趨勢的主要受惠者，且同時也位列蘋果供應鏈，給予276元的目標價。另外，鴻海的目標價為263元，富世達為1,074元，大立光為3,485元。

折疊手機 高盛

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