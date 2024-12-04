第一上市、創新板法說連發

台灣證券交易所為提升第一上市公司及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流管道，今（5）日起舉辦今年第4季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」，將有金麗-KY（8429）、永邑-KY等15家公司參與。

這波KY公司法人說明會分五天舉辦，5日有金麗-KY、永邑-KY、麗豐-KY等三家公司，6日錼創科技-KY創、威力暘-創、永固-KY，9日為吉源-KY、台南-KY、力達-KY，10日為再生-KY、全宇生技-KY、慧洋-KY，12日為大洋-KY。

為使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效，各公司法人說明會將由主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，向投資人說明並可進行即時聯繫交流，以展現競爭優勢及能見度。