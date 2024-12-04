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永續報告書宣導 回響熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

全體上市櫃公司2025年起，均應編製及申報永續報告書。臺灣證券交易所為提升企業編製永續報告書能力，並增進資訊揭露品質，攜手櫃買中心舉辦「上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會」，鎖定三大主軸，包括永續報告書編製規定及重大主題揭露指引、審閱報告書機制及常見缺失、報告書產製功能實作說明。

上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會，11月起於台北、新竹、台中及高雄等地舉辦五場，於12月3日結束，共計吸引上市櫃公司代表超過1,000人次報名參與，獲得參與代表好評。

證交所表示，配合金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，擴大推動全體上市櫃公司自2025年起均應編製及申報永續報告書，本次宣導會特別邀請勤業眾信風險管理諮詢公司主管陸孝立、王玫璇，就現行永續報告書相關編製規定進行說明，並深入解析在全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，GRI）準則框架下，如何清楚且有效地判斷公司永續重大主題，帶領企業跨出高品質永續資訊揭露的第一步。

證交所代表對外說明永續報告書審閱機制，以實務的角度分享近兩年報告書審閱結果及常見缺失。為減輕企業編製永續報告書負擔，證交所預計於2025年起於ESG數位平台新增「輔助產製永續報告書功能」，並提供「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」等參考資源，增進公司編製效率。

櫃買中心 證交所 金管會

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