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臺指強化IR議合服務

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臺灣證券交易所林修銘董事長開場致詞。證交所／提供
臺灣證券交易所林修銘董事長開場致詞。證交所／提供

證交所集團旗下臺灣指數公司（臺指）IR議合服務平台已於11月上線試營運，開放上市公司與機構投資人註冊。臺指表示，IR議合服務平台繼上市公司後，預計2025年1月1日起擴大範圍至上櫃公司，於第2季正式上線。

臺指並指出，IR議合服務平台將持續蒐集使用者需求與意見，並朝四大方向擴充與強化服務內容，包括：「規劃上市櫃（含創新板）公司設立專區版面、以提高企業曝光度」、「增加財務資訊內容、整合一站式服務」、「規劃法說會報名系統、提高投資人參與」、「提供線上會議服務、落實議合媒合服務」。

臺指公司昨（4）日舉行永續發展委員會暨永續長座談會，並辦理IR議合服務平台發表儀式，由金管會證期局主任秘書尚光琪、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、櫃檯買賣中心副總經理李淑暖、及臺指公司總經理陳文練共同進行啟動儀式，推桿共同點亮「IR議合服務平台」，象徵IR議合服務平台集合「IR」、「議合」、「永續」三大元素及服務特性，以實際行動協助上市櫃公司與機構投資人連結，增進企業曝光、鼓勵溝通、深化投資人關係及推動永續發展，以落實金管會推動亞洲資產管理中心及臺灣證交所壯大台灣資本市場價值計畫。

林修銘開場致詞時特別提到，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，壯大資本市場價值，證交所集團鼓勵企業重視永續議題，和利害關係人的意見。臺指公司建置IR議合服務平台，企業尤其是中小型公司，若能善用IR平台提供的資源和服務，除可提高企業曝光度，亦能落實推動ESG議合、深化永續發展，增進投資者信心。

尚光琪致詞時表示，過去證交所赴海外引資時，接收到外資機構投資人反映面臨議合溝通不順暢的挑戰。為鼓勵及協助上市櫃公司，特別是中小型企業能夠更有效地與投資人溝通和議合，IR議合服務平台在ESG議題上，可以滿足國際投資人的需求，並幫助企業更好地與全球投資人建立關係，以提升企業的治理水平與永續發展能力。

證交所 金管會

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