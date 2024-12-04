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鈊象營收／11月16.71億元創同期新高 連二個月站上16億元大關

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）4日公告11月營收16.71億元，月減0.5%、年增35.4%，連續二個月營收站上16億元大關，並創歷史同期新高，業績表現亮眼。

鈊象累計今年前11月營收168.02億元，年增30.7%，創歷史新高。法人指出，雖然鈊象11月營收未能再創歷史新高，但與10月營收歷史新高相去不遠，而且連續二個月營收站上16億元大關已優於市場原先預期。

法人進一步指出，隨著農曆年與寒假即將到來，遊戲產業旺季也將登場，加上年初有台北國際電玩展炒熱市場，預料鈊象明年營運表現仍將再創佳績。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計明年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱認為，今年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

博弈 營收 鈊象

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