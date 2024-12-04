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上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會 圓滿落幕

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
照片由右至左分別為櫃買中心經理黃文君、勤業眾信風險管理諮詢（股）公司副總經理陸孝立及臺灣證券交易所副理陳脩文。櫃買中心／提供
照片由右至左分別為櫃買中心經理黃文君、勤業眾信風險管理諮詢（股）公司副總經理陸孝立及臺灣證券交易所副理陳脩文。櫃買中心／提供

為提升上櫃公司編製永續報告書效率並增進資訊揭露品質，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手證交所自2024年11月起於臺北、新竹、臺中及高雄等地共同舉辦五場次「上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會」，已於12月3日圓滿結束。本次宣導會內容豐富，涵蓋「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引」、「審閱報告書機制及常見缺失」及「報告書產製功能實作說明」等三項主題，共計吸引上市櫃公司代表超過1,000人次報名參與，現場迴響熱烈。

櫃買中心表示，配合金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，擴大推動全體上市櫃公司自明年起均應編製及申報永續報告書，本次宣導會特別邀請勤業眾信風險管理諮詢（股）公司副總經理陸孝立、王玫璇，就現行永續報告書相關編製規定進行說明，並深入解析在全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，GRI）準則框架下，如何清楚且有效地判斷公司永續重大主題，助力企業提升永續資訊揭露的品質。

本次宣導會中另有針對現行永續報告書審閱機制進行說明，以實務的角度分享近兩年報告書審閱結果及常見缺失。此外，為減輕企業編製永續報告書的負擔，櫃買中心及證交所預計於2025年起於ESG數位平台新增「輔助產製永續報告書功能」，並提供「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」等參考資源，增進公司編製永續報告書效率。課程亦安排講師帶領公司於測試平台實機操作，提前熟悉相關使用流程與功能介面，確保企業未來能夠順利上線使用。

此次宣導會課程已全程錄影，課程簡報及影音檔已置於櫃買中心網站，歡迎至「櫃買市場業務宣導網站」之「上櫃/興櫃公司/債券發行人專區」，點選「宣導說明會」的「永續資訊」項下，或至「接軌IFRS永續揭露準則專區」「宣導專區」項下查詢。櫃買中心將持續秉持服務資本市場精神，協助企業永續轉型，提升國際競爭力。

櫃買中心 證交所

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