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臺灣指數公司IR議合服務平台發表儀式 活動圓滿成功

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣指數公司舉行永續發展委員會暨永續長座談會，（左起）臺灣指數公司總經理陳文練、證券櫃檯買賣中心副總李淑暖、金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪、臺灣證券交易所董事長林修銘、臺灣證券交易所總經理李愛玲。（臺灣證券交易所/提供）
臺灣指數公司舉行永續發展委員會暨永續長座談會，（左起）臺灣指數公司總經理陳文練、證券櫃檯買賣中心副總李淑暖、金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪、臺灣證券交易所董事長林修銘、臺灣證券交易所總經理李愛玲。（臺灣證券交易所/提供）

臺灣指數公司於12月4日假台北東方文華酒店舉行永續發展委員會暨永續長座談會，辦理IR議合服務平台發表儀式，由金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪、臺灣證券交易所董事長林修銘、臺灣證券交易所總經理李愛玲、證券櫃檯買賣中心副總李淑暖及臺灣指數公司總經理陳文練共同進行啟動儀式，推桿共同點亮「IR議合服務平台」，象徵IR議合服務平台集合「IR」、「議合」、「永續」三大元素及服務特性，以實際行動協助上市櫃公司與機構投資人連結，增進企業曝光、鼓勵溝通、深化投資人關係及推動永續發展，以落實金管會推動亞洲資產管理中心及台灣證交所壯大臺灣資本市場價值計畫。

林修銘開場致詞特別提到，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，壯大資本市場價值，證交所集團鼓勵企業重視永續議題，和利害關係人的意見。臺指公司建置IR議合服務平台，企業（特別是中小型公司）若能善用 IR 平台提供的資源和服務，除可提高企業曝光度，亦能落實推動 ESG 議合、深化永續發展，增進投資者信心。

尚光琪致詞時表示，證交所過去赴海外引資時，接收到外資機構投資人反映面臨議合溝通不順暢的挑戰。為鼓勵及協助上市櫃公司，特別是中小型企業能夠更有效地與投資人溝通和議合，IR議合服務平台在ESG議題上，可以滿足國際投資人的需求，並幫助企業更好地與全球投資人建立關係，以提升企業的治理水平與永續發展能力。

臺指公司副總蔡佩雯於專題演講以利害關係人議合角度切入，介紹平台「法說會服務」目前提供證交所及證券商共四場地供公司會員預約法說會，法說會行事曆則公布法說會行程，將公司申報公開資訊觀測站的場次及簡報資訊等皆以列表及行事曆方式完整呈現。在ESG加值資訊部分，平台揭露台灣永續評鑑評等，註冊會員後可察看達22構面的細項資訊。同時，IR議合服務平台亦提供線上訊息互動與在線媒合會議的議合服務，以利上市櫃公司與機構投資人溝通交流，協助深化投資人關係。

IR議合服務平台已於2024年11月1日上線試營運基本功能，開放上市公司與機構投資人註冊，預計2025年1月1日起進一步擴大推廣至上櫃公司，並將持續蒐集使用者需求與意見，進行平台功能擴充及優化。未來將「規劃上市櫃(含創新板)公司設立專區版面、以提高企業曝光度」、「增加財務資訊內容、整合一站式服務」、「規劃法說會報名系統、提高投資人參與」、「提供線上會議服務、落實議合媒合服務」等四大方向擴充與強化服務內容，預計將於2025年第2季正式上線。

法說會 證交所

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