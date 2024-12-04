那斯達克漲勢超越道瓊與標普 科技基金績效喊衝

南韓戒嚴令風暴並未影響科技股多頭，那斯達克指數延續11月牛氣沖天氣勢，近日股價再創新高，今年在美股四大指數中表現強勢，並帶動全球資訊科技股票基金「績」昂，其中投信發行標的表現更勝境外基金。

科技股指標那斯達克指數自11月初，川普在總統大選勝出當周大漲5.7%，站上新高價位，表現比美股標普500、道瓊工業指數同期漲幅約4.6%還亮眼；12月以來在蘋果、META等科技龍頭股價續創新高帶動下再締新猷，累計今年來（截至3日）漲幅29.7%。

做為全球資訊科技股票基金操作參考指標之一的MSCI世界資訊科技指數也同步登頂，今年來報酬率更有33.4%，類型基金績效雨露均霑。截至3日，據理柏資訊統計，今年來表現居前標的多為投信發行基金，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、復華亞太神龍科技、兆豐全球元宇宙科技等基金今年來漲幅逾4成最為亮眼。

展望後市，復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，AI指標股輝達日前公布最新一季財報數據，儘管股價一度因財報未再超越市場的高預期而震盪，但營收年增率94%仍極為亮眼，印證AI需求強勁，預期算力需求將延續整體產業對晶片和傳輸技術的投資，加以軟體應用商機，仍是布局科技成長熱點題材，建議可採全球化布局之主題基金掌握相關投資機會。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，美國引領AI產業趨勢發展，台灣及日本則是重要供應鏈，亦可透過美、台、日三地布局之基金標的，獲取新科技及區域受惠供應鏈成長契機。