臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數 成分股變動

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除各19檔變動將自2024年12月4日(星期三)交易結束後生效(亦即自2024年12月5日(星期四)起生效)。

成分股納入：仁寶（2324）、技嘉（2376）、廣達（2382）、威盛（2388）、建準（2421）、創見（2451）、晶豪科（3006）、緯創（3231）、力旺（3529）、神達（3706）、美琪瑪（4721）、康普（4739）、友輝（4933）、祥碩（5269）、中磊（5388）、台燿（6274）、達發、緯穎（6669）、宏捷科（8086）。

成分股刪除：光洋科（1785）、鴻海（2317）、旺宏（2337）、光罩（2338）、盛達（3027）、台星科（3265）、京鼎（3413）、神準（3558）、合勤控（3704）、晶呈科技（4768）、新唐（4919）、譜瑞-KY（4966）、達興材料（5234）、世界（5347）、精成科（6191）、海韻電（6203）、聯茂（6213）、群電（6412）、台虹（8039）。