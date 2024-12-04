上市櫃公司永續報告書宣導會迴響熱烈 助力企業增進永續資訊揭露品質

為提升上市公司編製永續報告書能力並增進資訊揭露品質，台灣證交所攜手櫃買中心自2024年11月起於臺北、新竹、台中及高雄等地共同舉辦五場次「上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會」，並於12月3日圓滿結束。這次宣導會內容豐富，涵蓋「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引」、「審閱報告書機制及常見缺失」及「報告書產製功能實作說明」等三項主題，共計吸引上市櫃公司代表超過1,000人次報名參與，現場迴響熱烈。

證交所表示，配合金管會發布上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，擴大推動全體上市櫃公司自明(2025)年起均應編製及申報永續報告書，這次宣導會特別邀請勤業眾信風險管理諮詢(股)公司陸孝立、王玫璇副總經理，就現行永續報告書相關編製規定進行說明，並深入解析在全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，GRI）準則框架下，如何清楚且有效地判斷公司永續重大主題，帶領企業跨出高品質永續資訊揭露的第一步。

這次宣導會中也由證交所代表針對永續報告書審閱機制進行說明，以實務的角度分享近兩年報告書審閱結果及常見缺失。此外，為減輕企業編製永續報告書的負擔，證交所預計於2025年起於ESG數位平台新增「輔助產製永續報告書功能」，並提供永續報告書重大主題編製指引及永續報告書重大主題揭露範例等參考資源，增進公司編製永續報告書的效率。另證交所代表針對即將上線的輔助產製功能進行說明，帶領公司於測試平台實機操作，提前熟悉相關使用流程與功能介面，確保企業未來能夠順利上手。

這次宣導會課程已全程錄影，並置於證交所WebPro網站「公司治理宣導」，以及接軌IFRS永續揭露準則專區的宣導專區項下，供上市櫃公司瀏覽觀看。證交所將秉持推動資本市場永續轉型的使命，與企業共同建造更具韌性與競爭力的ESG生態系，提升臺灣企業在國際市場的永續影響力。