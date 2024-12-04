外資買超257億元 買超00929最多、台積電也獲連三買

台股4日收在最高23,255.33點，上漲227.87點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超257.98億元，統計外資買賣超個股發現，買超最多的仍是復華台灣科技優息（00929），單日買超13萬2,606張，其次是買超新光金（2888），台積電（2330）也獲外資買超11,122張，連三買。

台股4日開高走高，早盤以23,126.08點開盤，權王台積電領軍上攻，股價收在1,070元，上漲15元，漲幅1.42%，影響大盤指數約124點，鴻海（2317）收復200元關卡價，收在201元，上漲4.5元，影響大指數約20點，矽光子的眾達-KY（4977）、聯鈞（3450）衝上漲停，還有BBU題材的被動元件股凱美（2375）、日電貿（3090）也亮燈漲停。

台股收在4日最高的23,255.33點，上漲227.87點，漲幅0.99%，三大法人買超269.04億元，包括外資買超257.98億元，投信賣超31.11億元，自營商買超（合計）42.17億元，其中自營商（自行買賣）買超21.04億元，自營商（避險）買超21.12億元。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息、新光金、期街口布蘭特正2、兆豐電子高息等權、台積電、中信成長高股息、凱基金、群創、仁寶、陽明海運等；復華台灣科技優息已獲外資連四買，其次是買超新光金23,088張。

統計外資賣超前十大個股依序是復華富時不動產（00712）、泰金寶-DR、台新金、神達、中信金、聯電、華新、凱基美國非投等債、亞泥、華航等。