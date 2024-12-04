台股3天漲992點 作帳及作夢行情啟動下可以買什麼？

台股12月一開始就出現年前搶紅包行情，作帳行情及作夢行情雙雙開啟，短短3個交易日大漲992.83點，收復各均線，分析師認為，台股多頭修正結束，將往上再走一波，年底有望再創高，可以留意被動元件、上游的PCB、風電族群、散熱AI股等；也有分析師提醒雖可偏多操作，但要留意追價風險。

台股4日開高走高，早盤以23,126.08點開盤，權王台積電（2330）領軍上攻，股價收在1,070元，上漲15元，漲幅1.42%，影響大盤指數約124點，鴻海（2317）收復200元關卡價，收在201元，上漲4.5元，影響大指數約20點，矽光子的眾達-KY（4977）、聯鈞（3450）衝上漲停，還有BBU題材的被動元件股凱美（2375）、日電貿（3090）也亮燈漲停。

台股收在今日最高的23,255.33點，上漲227.87點，漲幅0.99%；櫃買市場表現更是比集中市場還強，櫃買指數以262.6點收盤，上漲3.49點，漲幅1.35%，法人表示，OTC連續4個交易日走揚，越過11月25日高點，完成W型態打底，中小型股仍有望活潑表現。

台股集中市場指數在11月27日跌破有「生命線」之稱的季線，但12月以來則是連續3天上漲，不僅重新站上各均線，且短短3天大盤指數大漲992.83點，漲幅4.45%；市場關注後續到年底封關前，台股行情表現會怎麼走？可不以進場買？可以布局的標的是什麼？

證券分析師張陳浩表示，看好在年底前有望再創高，明年挑戰25,000點，看好12月將在多頭修正結束下再走一波，至於可以留意的族群包括AI的散熱股奇鋐、雙鴻；具BBU題材的被動元件，包括國巨、凱美、日電貿；PCB上游的台燿、台光電、聯茂；風電相關中已整理過的森崴能源、永崴投控、華城、士電、亞力、宏泰等。

證券分析師簡伯儀表示，台股出現反彈，12月展開搶紅包行情，包括投機的作夢行情，及投信、集團的作帳行情，由權值股上漲發動反攻，櫃買市場4日則是表現更加強勢，成交量也增溫，在題材發酵下推升大盤表現。

簡伯儀認為，目前在題材發酵、成交量增溫、大盤指數站上各均線之下，可以偏多操作，但是仍要留意匯率及美國通膨數據與就業人口數據的表現，因此仍存有一定的追價風險；可以留意的族群包括矽光子、BBU、還未大漲的新AI族群。