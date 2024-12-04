快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

台股3天漲992點 作帳及作夢行情啟動下可以買什麼？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股12月一開始就出現年前搶紅包行情，作帳行情及作夢行情雙雙開啟，短短3個交易日大漲992.83點，收復各均線，分析師認為，台股多頭修正結束，將往上再走一波，年底有望再創高，可以留意被動元件、上游的PCB、風電族群、散熱AI股等；也有分析師提醒雖可偏多操作，但要留意追價風險。

台股4日開高走高，早盤以23,126.08點開盤，權王台積電（2330）領軍上攻，股價收在1,070元，上漲15元，漲幅1.42%，影響大盤指數約124點，鴻海（2317）收復200元關卡價，收在201元，上漲4.5元，影響大指數約20點，矽光子的眾達-KY（4977）、聯鈞（3450）衝上漲停，還有BBU題材的被動元件股凱美（2375）、日電貿（3090）也亮燈漲停。

台股收在今日最高的23,255.33點，上漲227.87點，漲幅0.99%；櫃買市場表現更是比集中市場還強，櫃買指數以262.6點收盤，上漲3.49點，漲幅1.35%，法人表示，OTC連續4個交易日走揚，越過11月25日高點，完成W型態打底，中小型股仍有望活潑表現。

台股集中市場指數在11月27日跌破有「生命線」之稱的季線，但12月以來則是連續3天上漲，不僅重新站上各均線，且短短3天大盤指數大漲992.83點，漲幅4.45%；市場關注後續到年底封關前，台股行情表現會怎麼走？可不以進場買？可以布局的標的是什麼？

證券分析師張陳浩表示，看好在年底前有望再創高，明年挑戰25,000點，看好12月將在多頭修正結束下再走一波，至於可以留意的族群包括AI的散熱股奇鋐、雙鴻；具BBU題材的被動元件，包括國巨、凱美、日電貿；PCB上游的台燿、台光電、聯茂；風電相關中已整理過的森崴能源、永崴投控、華城、士電、亞力、宏泰等。

證券分析師簡伯儀表示，台股出現反彈，12月展開搶紅包行情，包括投機的作夢行情，及投信、集團的作帳行情，由權值股上漲發動反攻，櫃買市場4日則是表現更加強勢，成交量也增溫，在題材發酵下推升大盤表現。

簡伯儀認為，目前在題材發酵、成交量增溫、大盤指數站上各均線之下，可以偏多操作，但是仍要留意匯率及美國通膨數據與就業人口數據的表現，因此仍存有一定的追價風險；可以留意的族群包括矽光子、BBU、還未大漲的新AI族群。

台股 櫃買指數

延伸閱讀

台股上漲227點 三大法人買超269億元

台股不受「韓國戒嚴」影響沒跌反漲！ 直雲：僅次於美股的第二強股票

台積電續衝高10元 激勵台股早盤漲逾百點

南韓戒嚴解除 法人：台股觀察外資空單與量能變化

相關新聞

台股3天漲992點 作帳及作夢行情啟動下可以買什麼？

台股12月一開始就出現年前搶紅包行情，作帳行情及作夢行情雙雙開啟，短短3個交易日大漲992.83點，收復各均線，分析師認...

台股上漲227點 三大法人買超269億元

台股4日續強，收在最高23,255.33點，上漲227.87點，漲幅0.99%，成交量3,577.88億元，三大法人買超...

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

台積電領漲電子衝鋒 台股大漲227點站上23200點

台股今天開高走堅，在台積電領漲下，電子類股轉強，矽光子、任天堂概念股及電池備援電力模組（BBU）概念股表現強勢，終場加權...

台股攀升227點收23,255點 櫃買同步走強、漲幅1.35％

台股4日收盤上漲227.87點，漲幅0.99%，終場以23,255.33點作收，成交量3,577.88億元；台積電（23...

被動元件也搭上BBU題材大漲 這幾檔亮燈漲停

BBU題材熱，推動相關族群股價表現，另外，漲勢也擴張到被動元件 ，尤其是電容廠，成為市場資金追捧標的，4日包括凱美（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。