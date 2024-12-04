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台股上漲227點 三大法人買超269億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股4日續強，收在最高23,255.33點，上漲227.87點，漲幅0.99%，成交量3,577.88億元，三大法人買超269.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超257.98億元，投信賣超31.11億元，自營商買超（合計）42.17億元，其中自營商（自行買賣）買超21.04億元，自營商（避險）買超21.12億元。

台積電（2330）收1,070元，漲幅1.42%；鴻海（2317）收復200元，收201元。今日各子族群百花齊放，BBU概念股持續上漲，AES-KY（6781）持續創歷史新高之外，興能高（6558）、新盛力（4931）、順達（3211）等都衝上漲停。漲勢也擴張到被動元件 ，尤其是電容廠，凱美（2375）、日電貿（3090）、金山電（8042）、立隆電（2472）、華容（5328）都亮燈漲停。IC設計中，創惟（6104）、茂達（6138）漲停，譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）大漲逾5%。

漲停 自營商

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