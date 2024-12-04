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華為摺疊手機進軍國際 軸承廠股價強攻

中央社／ 台北4日電

華為12月12日將在杜拜舉行全球發表會，預料新款摺疊手機Mate X6等新品將進軍國際市場，再度炒熱摺疊手機話題，激勵兆利、富世達、新日興等軸承廠今天股價同步大漲。

兆利今天股價攻上漲停板213.5元，創下今年5月中旬以來新高；富世達繼昨天晉升千元俱樂部後，今天股價再大漲60元或5.97%，終場收在1065元，續創歷史新天價；新日興今天也上漲超過半根停板，以211元作收。

兆利今年前3季稅後純益新台幣4.01億元，年增13.5%，每股純益6.07元。兆利10月營收6.6億元，月減3%、年減16%，表現不如預期，兆利表示主要是受到中系摺疊新機量產期程遞延影響，但該機種已正式放量出貨，產線稼動率滿載趕工中，第4季整體營收有望呈現季增。

兆利是華為摺疊手機的軸承供應商之一，華為最近再度推出摺疊手機新品Mate X6，12月12日將在杜拜舉辦全球發表會，瞄準國際市場，引發市場利多聯想。

不過根據市場研究機構DSCC發布的最新研究報告，透過觀察摺疊手機螢幕面板出貨數據分析指出，2019年至2023年，全球摺疊手機市場每年以40%以上的成長率高速前進，但預估今年成長率只剩下5%，且2025年可能衰退4%，認為摺疊手機市場成長已停滯。

不過，DSCC對於摺疊手機中期前景仍抱持樂觀，預期蘋果可能在2026下半年加入摺疊手機競爭行列，有望帶動市場新一波成長。

兆利 摺疊手機

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