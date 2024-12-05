降息是抄底好時機？專家點2關鍵「搞錯債券投資重點」：只會讓自己越來越窮

【文．玩股小博士】

說到債券議題，不知道你會不會覺得很妙？大部分買的人，原因都只是想抄底，或者看專家統計報導，就認為降息必然帶動債券反彈，而這種債券FOMO，就在2020年之後日趨嚴重。

以台灣ETF市場而言，疫情後興起兩大族群，一個是高股息ETF，另外一個是債券ETF，兩者本來都是領息為主，但後面也是被市場過度包裝，高股息ETF每天找飆股，債券ETF一直抄底再抄底，跌了就繼續發新的...

但追根究底來想一件事，降息循環帶來熱錢，就是為了拯救股市，所以最後也等於高通膨，但為何會等於債券上漲？

其實這就不是很合理，債券本質就是「負債＋利息」，當熱錢幣多了，這不就代表債務縮水嗎？

負債跟現金一樣會被通膨吃掉

再舉一個例子吧，當你身上有背負著房貸，這負債都是固定的，而利息則會跟著利率變化，但實際上本金才是重點，利息再高也沒有欠款高。

遇到降息之後呢？你負債還是一樣沒變啊，但要給的利息變少了。因為降息就會讓銀行基準利率調降，代表銀行少賺錢，再來是熱錢變多而出現通膨，原本的負債就會變小。

好比你本來800萬房貸，可以買1,000萬房子，但遇到降息及通膨之後，房價上漲到1,200萬，這時候房貸800萬哪能買？所以本來的負債就變小了。

不過如果是本來就有房貸的人，那你負債還是一樣不變，800萬，但可以享受到200萬的上漲價差。

更簡單來說，持有房子增值200萬，但負債一樣800萬，相抵之後，其實就等於你欠銀行600萬而已。

所以遇到通膨，對現金實質購買力縮水，已經是全體共識，也是一個事實。只不過大家沒思考到的是，這對負債也不好，因為負債本身就無法成長，所以銀行業遇到降息也是獲利衰退，這可想而知。

99%的人都搞錯債券投資的重點...

大家會期待債券上漲，也不是沒道理，因為遇到降息，通常會被解讀成經濟狀況不好，股市也會跟著被殺，避險資金就可能會湧入債市。

但重點來了，降息又要債券上漲，這件事必須要發生在股市下殺恐慌潮，資金才會衝到債市停泊避險。

所以回到一個重點，看降息其實沒什麼參考價值，如果遇到預防式降息，好比是這一次，這種降息通常是政府希望降低市場高利率的壓力，而讓股市漲更長遠為主...

那麼這邊就可以再思考一下，憑什麼股市還在多頭格局而債市會上漲？目前顯然就是如此。再加上川普上任後可能引發更大的通膨壓力，而美債發行速度也有很高的機率變快。

首先通膨陰霾就是上一任川普總統任期的放水加上新冠疫情帶動，而關於債務前面我已經談了很久，在降息循環之下，誰持有債務就容易被通膨吃掉；相反的，欠錢的人就會獲得喘息空間，甚至是把債務轉移到資產獲利。

好比欠錢買房子的人，遇到通膨直接鎖住負債，只要支付更少的利息就能賺到房價上漲，而銀行就無法受惠房地產通膨，反而是放款收益縮水。

貧富差距就是自己害的！

那麼一樣道理，這時候買債券的人，要面對的債務人是美國或大型企業，國家帶來經濟繁榮，公司舉債也帶來更大的獲利，得利的一方不就是政府跟企業嗎？如果你是股東就更好，因為企業會分紅或創造更多的資本利得。

再來對照一堆小資族或窮人買債券，這就形成一個有趣的畫面，企業跟政府本來就比窮人更富有，結果還持續舉債，而窮人沒錢反而持續認債，最後會如何？其實結局就是可想而知，富者恆富，窮者更窮，貧富差距日益擴大。

你也知道要買股票，但是手上買什麼？居然想抄底債券！股票資產都不買，所以貧窮，真的是自己搞死自己的，不要怪別人。

最後整理一下，美債為什麼殺更多？

很簡單，債務人的因素影響大，這是因為美國總統及政策問題，所以市場派寧願買股也不想買債，因為接下來美國政府會借更多錢，也不敢放大降息的放水力道，當然就殺了。

至於公司債也簡單，因為債主就是大企業，所以公司債的價格就會跟著企業走，因為債務能不能清償是看企業的體質，如果公司獲利變好，公司債當然就會漲，而且維持高殖利率也是為了吸引市場投資人的關注。

這也是為什麼2022年到2023年，大家都套在公債的原因，2024年轉而投資投資等級的公司債，其實很多人都搞不清楚自己為什麼要買，只看到公司債沒跌又保持高殖利率就買進，這邊要提醒一下，股市都沒殺，投等債會殺嗎？重點還是要看債務人啦！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：抄底債券被收割三年還是學不乖？想讓自己更窮就從買債券開始！