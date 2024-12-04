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台積電領漲電子衝鋒 台股大漲227點站上23200點

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天開高走堅，在台積電領漲下，電子類股轉強，矽光子、任天堂概念股及電池備援電力模組（BBU）概念股表現強勢，終場加權指數大漲227.87點，收在今天最高23255.33點，漲幅0.99%，成交值新台幣3577.88億元。

電子類股指數收漲1.52%，金融類股指數終場下跌0.18%，塑膠類股跌1.5%，營建類股下挫0.32%。代表中小型股的櫃買指數勁揚1.35%。

晶圓代工廠台積電終場漲1.42%，收1070元；鴻海上揚2.29%，收在201元；聯發科漲0.38%，收1320元。

美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）第4季財測優於預期，將擴大人工智慧（AI）晶片業務，帶動矽光子概念股轉強，眾達-KY、惠特、波若威皆攻上漲停，分別收在143元、169.5元、138.5元。

BBU相關題材延燒，電池模組廠新盛力、順達亮燈漲停，收在71.1元、226.5元；系統電終場勁揚6.34%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪表示，台股今天資金集中在電子類股，結構不均衡，投資人不敢全面性追價；目前美股為多頭格局，須觀察外資回補台股狀況，以及南韓緊急戒嚴後解除是否導致全國罷工。

台積電 台股

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