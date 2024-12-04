快訊

知名作家瓊瑤身亡 淡水家中輕生享壽86歲

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

貝萊德：2025年持續加碼美日

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德資產管理公司指出，2025年對美國及日本股市採取加碼策略，與2024年一致，預期企業的獲利能力可能比評價更受股市投資人關注。

貝萊德2024年看好美股及日股，主要是認為企業獲利穩健。事實也證明，這兩個股市表現出色。LSEG Datastream 數據顯示，美國在過去12個月的企業獲利成長高達9%，遠高於其他地區的1%。日本企業則受惠於股東友善的企業改革及通貨膨脹溫和，以日圓計算的獲利成長14%，這也增強企業的定價能力。

貝萊德分析，美股在人工智慧（AI）主題和韌性的經濟成長下大幅上揚。其中，以科技公司為主的「科技七巨頭」尤其亮眼，一年來獲利更飆升45%。市場普遍預期，即使各國企業獲利改善，美國企業仍將在獲利方面保持領先。這種不均衡的表現並非典型的景氣循環周期，這也說明AI相關主題和深入的投資研究尤其重要。

2025年的企業獲利能否達到市場預期？貝萊德指出，儘管全年預測可能如將隨著時間推移而下調，但美國以外的地區從低基期開始改善，全球企業將出現廣泛的獲利成長，因此仍維持現有的投資偏好。

貝萊德指出，在美國，「科技七巨頭」預計將持續受到AI的大趨勢推動獲利成長。然而，隨著科技以外的產業受通膨趨緩、消費支出的韌性持續及可能的監管放寬等因素推動，「科技七巨頭」的領先優勢可能會縮小。

貝萊德表示，而且，AI基礎建設的推進，為AI提供關鍵投入的公用事業、工業、能源和房地產企業具備投資機會和獲利成長潛力。貝萊德維持對美股加碼的立場，主要是因為在企業減稅和監管放寬的前景下，市場可能持持續對於風險的偏好。

日本是另一個亮點。貝萊德指出，日股過去一年整體企業獲利成長甚至超越美股。通膨回升帶來較樂觀的總體經濟前景，且企業改革也有利於股東。即使日圓近期從低點回升可能帶來一定壓力，但國內經濟前景穩健，仍能持續推動企業獲利成長。

AI 美國

延伸閱讀

AI加持 IEKCQM：2025年製造業產值預估成長6.48％

拜登卸任前訪非洲 宣布逾10億美元人道援助抗旱

繼續強力成長 工研院估2025年半導體產值上看6兆元

陸近期頻軍演 蔡明彥：測試美國交接期底線

相關新聞

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

南韓總統雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（...

台新投顧李鎮宇：南韓動亂拖累三星 更突顯台積電相對安全

南韓總統尹錫悅發布的短命戒嚴令引發政經動盪，對台股反而不是壞事？台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇從台積電的股...

台積電續衝高10元 激勵台股早盤漲逾百點

台股4日開盤指數為23,126.08點，上漲98.62點，早盤漲逾百點一度來到23,199點。台積電（2330）開盤價為...

台積電領漲電子衝鋒 台股大漲227點站上23200點

台股今天開高走堅，在台積電領漲下，電子類股轉強，矽光子、任天堂概念股及電池備援電力模組（BBU）概念股表現強勢，終場加權...

台股攀升227點收23,255點 櫃買同步走強、漲幅1.35％

台股4日收盤上漲227.87點，漲幅0.99%，終場以23,255.33點作收，成交量3,577.88億元；台積電（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。