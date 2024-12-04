貝萊德：2025年持續加碼美日

貝萊德資產管理公司指出，2025年對美國及日本股市採取加碼策略，與2024年一致，預期企業的獲利能力可能比評價更受股市投資人關注。

貝萊德2024年看好美股及日股，主要是認為企業獲利穩健。事實也證明，這兩個股市表現出色。LSEG Datastream 數據顯示，美國在過去12個月的企業獲利成長高達9%，遠高於其他地區的1%。日本企業則受惠於股東友善的企業改革及通貨膨脹溫和，以日圓計算的獲利成長14%，這也增強企業的定價能力。

貝萊德分析，美股在人工智慧（AI）主題和韌性的經濟成長下大幅上揚。其中，以科技公司為主的「科技七巨頭」尤其亮眼，一年來獲利更飆升45%。市場普遍預期，即使各國企業獲利改善，美國企業仍將在獲利方面保持領先。這種不均衡的表現並非典型的景氣循環周期，這也說明AI相關主題和深入的投資研究尤其重要。

2025年的企業獲利能否達到市場預期？貝萊德指出，儘管全年預測可能如將隨著時間推移而下調，但美國以外的地區從低基期開始改善，全球企業將出現廣泛的獲利成長，因此仍維持現有的投資偏好。

貝萊德指出，在美國，「科技七巨頭」預計將持續受到AI的大趨勢推動獲利成長。然而，隨著科技以外的產業受通膨趨緩、消費支出的韌性持續及可能的監管放寬等因素推動，「科技七巨頭」的領先優勢可能會縮小。

貝萊德表示，而且，AI基礎建設的推進，為AI提供關鍵投入的公用事業、工業、能源和房地產企業具備投資機會和獲利成長潛力。貝萊德維持對美股加碼的立場，主要是因為在企業減稅和監管放寬的前景下，市場可能持持續對於風險的偏好。

日本是另一個亮點。貝萊德指出，日股過去一年整體企業獲利成長甚至超越美股。通膨回升帶來較樂觀的總體經濟前景，且企業改革也有利於股東。即使日圓近期從低點回升可能帶來一定壓力，但國內經濟前景穩健，仍能持續推動企業獲利成長。