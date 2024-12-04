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台股攀升227點收23,255點 櫃買同步走強、漲幅1.35％

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤上漲227.87點，終場以23,255.33點作收，成交量3,577.88億元。聯合報系資料照
台股收盤上漲227.87點，終場以23,255.33點作收，成交量3,577.88億元。聯合報系資料照

台股4日收盤上漲227.87點，漲幅0.99%，終場以23,255.33點作收，成交量3,577.88億元；台積電（2330）收盤1,070元，上漲15元。櫃買市場同步走強，表現較集中市場為強，櫃買指數收盤指數為262.60點，上漲3.49點，漲幅1.35%，成交量為1,280.55億元；OTC連四日走揚，越過11月25日高點，完成W型態打底，中小型股仍有望活潑表現。

今日成交金額大且走高為：聯鈞（3450）、華星光（4979）、世芯-KY（3661）、順達（3211）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、台光電（2383）、創惟（6104）及富喬（1815）；成交金額大且疲軟者則為：華城（1519）、華航（2610）、一詮（2486）、偉訓（3032）、京元電子（2449）、聯電（2303）、可成（2474）、材料-KY（4763）及雙鴻（3324）。

第一金投顧表示，2025年面臨兩大課題： 第一為川普政策的不確定，美國優先的想法將對非美製造業供應鏈開始承受壓力；第二是成長性趨緩，2024年因2023年基期相對低而有明顯成長，但2025年目前看來除 AI 以外其他需求仍是溫和成長，況且AI展望雖然沒問題，但成長性有同步趨緩。在這兩大課題的考驗下，無非是市場波動加劇和市場本益比開始進行修正，投資人需擔心今年漲幅多的個股可能面臨獲利賣壓。選股方面，近期可往網通族群選股，在AI矽光子加持下，預計獲利成長性有望持續放大，例如：華星光（4979）、智邦（2345）、光環（3234）等個股。

台股 成長性 櫃買指數

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