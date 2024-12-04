被動元件也搭上 BBU 題材大漲 這幾檔亮燈漲停

BBU題材熱，推動相關族群股價表現，另外，漲勢也擴張到被動元件 ，尤其是電容廠，成為市場資金追捧標的，4日包括凱美（2375）、日電貿（3090）、金山電（8042）、立隆電（2472）、華容（5328）、聚鼎（6224）等盤中都曾亮燈漲停，國巨（2327）盤中漲幅逾4%，信昌電（6173）、蜜望實（8043）等也大漲。

美系外資報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動相關概念股成為市場焦點，推升股價表現；另外，電容也搭上BBU題材，市場認為BBU也將推升電容需求。

BBU概念股持續吸金大漲，AES-KY（6781）衝上千元，持續創歷史新高之外，興能高（6558）、新盛力（4931）、順達（3211）等盤中衝上漲停，另外，被動元件股不管是不是真正具有BBU題材，都同步大漲，凱美開低走高衝上漲停83元鎖死，排隊買單超過8,200張。

立隆電開高後衝上漲停89.9元鎖死，排隊買單超過7,400張；日電貿也亮燈漲停，衝上77.8元鎖死，排隊買單超過8,500張；聚鼎也亮燈漲停；金山電開高衝上漲停53.2元，排隊買單超過8,800張。

法人表示，被動元件股上漲，主要是受到BBU題材的帶動，但大漲的股票並不是全部具有BBU的商機，主要應聚焦超級電容這個領域，認為國巨、凱美、日電貿等值得留意。

國巨集團旗下凱美預估第4季業績將小幅季減，但對明年營運審慎樂觀，看好AI應用將帶動PC相關電源需求增加，且強調不會在AI應用缺席；凱美表示，電阻平均產能利用率約五成，風扇和電容產能利用率超過八成；法人看好，凱美受惠成本控制得宜，明年營收、毛利成長可期。

以國巨今年前三季產品組合來看，積層陶瓷電容（MLCC）占19%、鉭電容19%、電阻14%、磁性元件29%、感測器9%、其他零組件10%；國巨第3季毛利率、營益率「雙率雙升」，單季大賺56.49億元，每股純益11.01元，累計今年前三季毛利率34.7%，營益率19.7%，稅後純益157.11億元，每股純益31.06元。

國巨10月營收104.66億元，連續八個月站穩百億元，月增0.5%、年增15.5%，創同期新高紀錄。累計前十月營收1,021.27億元，年增14.4%；根據國巨最近一次法說會釋出展望，今年第4季營收因年底庫存盤點影響，將較第3季季減個位數百分比，毛利率及營益率也會減少低個位數百分點。