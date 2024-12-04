快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
南韓的動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂，也括三星電子亦恐受影響。美聯社
南韓的動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂，也括三星電子亦恐受影響。美聯社

南韓總統雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（HBM）的潛在轉單效應，而台廠中潛在受惠者包括弘塑（3131）、譜瑞-KY（4966）、昇佳電子（6732）等，建議留意南韓局勢發展及後市潛在轉單效應。

手機業務影響上，法人分析，三星手機所使用的光感元件主要由昇佳電子供應，三星營收占昇佳比重約40%-50%。若三星因政局動盪影響生產，訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。然而，昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，訂單遞補效應將抵消影響，因此對昇佳的影響中性。

至於高頻記憶體（HBM）潛在轉單方面，目前三星與SK海力士的記憶體生產集中於南韓，若因動盪導致產能受影響，美系供應商美光可能承接部分訂單，而弘塑作為美光HBM濕製程設備的主要夥伴，將間接受惠於轉單效應。

另外，面板與T-con市場機會上，由於三星與LGD為全球面板主要供應商，若訂單轉移至中國市場，譜瑞-KY有望承接三星自家IC設計LSI的面板T-con訂單。此外，台灣廠商在面板驅動IC領域的技術優勢，將助力其在市場轉單過程中的競爭力。

三星 南韓戒嚴 手機 面板

延伸閱讀

布林肯：樂見尹錫悅撤銷緊急戒嚴令 續支持美韓聯盟

南韓戒嚴6小時落幕 陳其邁：政治效益有待觀察

南韓戒嚴又解嚴 日相石破茂：格外關注

12強賽／網封「經歷戒嚴又解嚴老將」 江坤宇南韓發文報平安

相關新聞

鈊象（3293）、健策（3653）被納入MSCI...利多或利空？專家「季線是關鍵」：跌破快止損

MSCI是全名Morgan Stanley Capital International(原稱摩根士丹利資本國際)，現更名為明晟公司，是全球首家指數公司之一，與富時集團（FTSE Group）和標準普爾（S&P 500）齊名。MSCI編製全球各國上市公司的指數，被全球超過1370支ETF追蹤，相關標的價值超過15兆美元。

台股連二紅 站上23,000關…作帳、作夢題材熱炒

美股上漲，加上年底法人與集團作帳、市場作夢行情啟動，全力拚搏今年績效，外資也認錯回補、連二日買超，昨（3）日大舉買超28...

南韓戒嚴解除 法人：台股觀察外資空單與量能變化

美股標普500指數與那斯達克指數再創新高，南韓總統尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴後，國會全票通過解除。本土投顧法人分析，國際情...

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

南韓總統雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（...

台新投顧李鎮宇：南韓動亂拖累三星 更突顯台積電相對安全

南韓總統尹錫悅發布的短命戒嚴令引發政經動盪，對台股反而不是壞事？台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇從台積電的股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。