南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

南韓總統雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（HBM）的潛在轉單效應，而台廠中潛在受惠者包括弘塑（3131）、譜瑞-KY（4966）、昇佳電子（6732）等，建議留意南韓局勢發展及後市潛在轉單效應。

手機業務影響上，法人分析，三星手機所使用的光感元件主要由昇佳電子供應，三星營收占昇佳比重約40%-50%。若三星因政局動盪影響生產，訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。然而，昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，訂單遞補效應將抵消影響，因此對昇佳的影響中性。

至於高頻記憶體（HBM）潛在轉單方面，目前三星與SK海力士的記憶體生產集中於南韓，若因動盪導致產能受影響，美系供應商美光可能承接部分訂單，而弘塑作為美光HBM濕製程設備的主要夥伴，將間接受惠於轉單效應。

另外，面板與T-con市場機會上，由於三星與LGD為全球面板主要供應商，若訂單轉移至中國市場，譜瑞-KY有望承接三星自家IC設計LSI的面板T-con訂單。此外，台灣廠商在面板驅動IC領域的技術優勢，將助力其在市場轉單過程中的競爭力。