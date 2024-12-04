運動休閒股走強 這兩檔盤中創下歷史新高

運動休閒類股4日續強，製鞋股來億-KY（6890）、志強-KY（6768）齊漲，來億-KY更在盤中創下歷史新高；碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）盤中也同創新高，一度飆漲至308元，盤中漲幅逾4%。

台股4日持續上漲，盤中電子佔大盤成交比重達71%，不過休閒類股仍走勢不弱，喬山（1736）、志強-KY盤中漲幅逾5%，波力-KY漲幅逾4%，來億-KY漲幅逾3%，其中來億-KY、波力-KY都一度創下歷史新高。

來億-KY、波力-KY營收財報都表現亮眼，來億10月合併營收35.90億元，月增42.6%、年增18.8%，創歷史單月新高；累計前十月合併營收304.3億元、年增33.2%，超越去年全年的280.2億元，更逼近2022年高峰的313.4億元。

受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，來億前三季稅後純益達26.11億元、年增238.1%，營業毛利54.43億元、年增109.2%，毛利率20.28%，年增7.15個百分點，每股純益11.23元，賺贏去年全年的6.26元，且逼近2022年的11.38元。

來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，觀察今年前三季各國出貨比重，越南最高約占93%，中國1%、緬甸6%。來億表示，中國明年起將沒有產能，印尼新廠預計明年開始放量。

針對客戶HOKA下半年的產能亦將較上半年擴增約40%，加上印尼產能逐步拉升，有助第4季至明年的營運動能。

波力-KY前三季營收6.22億元，季減3.2%、年增2.1%，營業毛利7.32億元，毛利率40.4%，較去年同期增加2.2個百分點，稅後純益4.10億元、年增41.8%，每股純益達8.02元，獲利為同期次高，並賺贏去年全年。

波力先前表示，與主要客戶美國BAUER HOCKEY的合約，原本將於2026年9月到期，雙方最近已達成協議，合約將展延至2036年9月30日，這不僅對主要客戶起了安定的作用，也有助於波力業績長期穩定成長。