快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

運動休閒股走強 這兩檔盤中創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

運動休閒類股4日續強，製鞋股來億-KY（6890）、志強-KY（6768）齊漲，來億-KY更在盤中創下歷史新高；碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）盤中也同創新高，一度飆漲至308元，盤中漲幅逾4%。

台股4日持續上漲，盤中電子佔大盤成交比重達71%，不過休閒類股仍走勢不弱，喬山（1736）、志強-KY盤中漲幅逾5%，波力-KY漲幅逾4%，來億-KY漲幅逾3%，其中來億-KY、波力-KY都一度創下歷史新高。

來億-KY、波力-KY營收財報都表現亮眼，來億10月合併營收35.90億元，月增42.6%、年增18.8%，創歷史單月新高；累計前十月合併營收304.3億元、年增33.2%，超越去年全年的280.2億元，更逼近2022年高峰的313.4億元。

受惠於主要客戶Adidas及HOKA鞋款熱賣，來億前三季稅後純益達26.11億元、年增238.1%，營業毛利54.43億元、年增109.2%，毛利率20.28%，年增7.15個百分點，每股純益11.23元，賺贏去年全年的6.26元，且逼近2022年的11.38元。

來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，觀察今年前三季各國出貨比重，越南最高約占93%，中國1%、緬甸6%。來億表示，中國明年起將沒有產能，印尼新廠預計明年開始放量。

針對客戶HOKA下半年的產能亦將較上半年擴增約40%，加上印尼產能逐步拉升，有助第4季至明年的營運動能。

波力-KY前三季營收6.22億元，季減3.2%、年增2.1%，營業毛利7.32億元，毛利率40.4%，較去年同期增加2.2個百分點，稅後純益4.10億元、年增41.8%，每股純益達8.02元，獲利為同期次高，並賺贏去年全年。

波力先前表示，與主要客戶美國BAUER HOCKEY的合約，原本將於2026年9月到期，雙方最近已達成協議，合約將展延至2036年9月30日，這不僅對主要客戶起了安定的作用，也有助於波力業績長期穩定成長。

毛利率 營收

延伸閱讀

Jennie打歌服、怪物四趾鞋套即將上市！adidas Originals史上最獵奇聯名你敢嘗試嗎？

UNIQLO創辦人表態「不用新疆棉」惹議 陸外交部：盼排除政治壓力

遲來的表態？UNIQLO創辦人柳井正為何突然表明「不用新疆棉」

adidas Originals與潮流霸主陳冠希最新力作 CLOT November Collection by Edison Chen系列 攜手國際滑板高手展開 “無盡真實探索”

相關新聞

鈊象（3293）、健策（3653）被納入MSCI...利多或利空？專家「季線是關鍵」：跌破快止損

MSCI是全名Morgan Stanley Capital International(原稱摩根士丹利資本國際)，現更名為明晟公司，是全球首家指數公司之一，與富時集團（FTSE Group）和標準普爾（S&P 500）齊名。MSCI編製全球各國上市公司的指數，被全球超過1370支ETF追蹤，相關標的價值超過15兆美元。

台股連二紅 站上23,000關…作帳、作夢題材熱炒

美股上漲，加上年底法人與集團作帳、市場作夢行情啟動，全力拚搏今年績效，外資也認錯回補、連二日買超，昨（3）日大舉買超28...

南韓戒嚴解除 法人：台股觀察外資空單與量能變化

美股標普500指數與那斯達克指數再創新高，南韓總統尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴後，國會全票通過解除。本土投顧法人分析，國際情...

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

南韓政局動盪恐引轉單效應？台廠潛在受惠股一次看

南韓總統雖然決議取消戒嚴令，但動盪局勢恐引發市場對供應鏈的擔憂。國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體（...

台新投顧李鎮宇：南韓動亂拖累三星 更突顯台積電相對安全

南韓總統尹錫悅發布的短命戒嚴令引發政經動盪，對台股反而不是壞事？台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇從台積電的股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。