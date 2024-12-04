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台新投顧李鎮宇：南韓動亂拖累三星 更突顯台積電相對安全

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

南韓總統尹錫悅發布的短命戒嚴令引發政經動盪，對台股反而不是壞事？台新金控首席經濟學家、台新投顧副董事長李鎮宇台積電的股價切入分析，光是看台積電在消息一傳出，ADR（美國存託憑證）就「噴上去」了，即可知市場普遍認為台積電未來更有競爭優勢，

他更妙喻，這就好比三個人去登山，碰到熊，這時不見得要跑贏熊，只要跑得比另外二個人快就好。現在三家半導體，英特爾幾乎死了，結果三星更危險，反而台積電還安全。李鎮宇說，從台積電的股價反應，就看得出投資人的想法。

不過，在匯率上，李鎮宇預期，除了日圓會因為升息和避險資金的流入而走強，在人民幣匯率貶值的壓力之下，包括台幣在內的其他亞幣，仍會趨貶。他直言，南韓政經情勢現在形同「亂成一團粥」，但這對台股並不是壞事。而在南韓方面，後續要觀察包括在野黨彈核尹錫悅是否成功、他是否下台。甚至是北韓的領導人金正恩向來和川普友好，這次北韓相當不高興尹錫悅以北韓為藉口發動戒嚴來面對政爭，先前川普就透過其首席副國家安全顧問黃之瀚安排和金正恩會面，未來會否再有進一步行動，李鎮宇認為要再觀察。但整個東北亞情勢可能惡化，也必須留意政治風險對南韓股匯市的影響。

李鎮宇也指出， 美國掛牌的南韓ETFEWY昨日一度下跌超過7%，最終跌幅收斂至 1.6%；韓元一度貶近 2%，貶幅收斂至 1.1%，可見得市場的反應；他分析，隨後解除戒嚴令後股匯市跌幅收斂，南韓金融委員會已表示將在必要時提供無限流動性來穩定市場，將動用一切可用措施，必要時提供無限流動性來確保金融市場正常且穩定運作 ， 政府已準備好啟動一個價值10兆韓元（71億美元）的股市穩定基金和一個價值 0兆韓元（283 億美元）的債市穩定基金，如有需要將立即啟動、隨時投入運行，有助舒緩市場擔憂情緒。

但他也特別提醒，南韓最大在野黨稱最快今日提出彈劾尹錫悅動議，且執政黨內部亦傳出要求尹錫悅退黨，預期短期南韓政治仍存風險，後續可能將有更多內閣人事異動以及總統彈劾案，政治不確定性升溫，投資人要留意政治風險對相關資產造成的影響。

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