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矽光子族群強勢 台股盤中漲百點站上23100點

中央社／ 台北4日電
台股早盤由台積電領軍，一度漲逾170點，最高達23199.97點，矽光子族群、任天堂概念股及BBU概念股表現強勢。圖/聯合報系資料照片
台股早盤由台積電領軍，一度漲逾170點，最高達23199.97點，矽光子族群、任天堂概念股及BBU概念股表現強勢。圖/聯合報系資料照片

在美國科技股領漲下，美股標普500與那斯達克指數再創新高，台股今天量縮反彈，早盤由台積電領軍，一度漲逾170點，最高達23199.97點，矽光子族群、任天堂概念股及BBU概念股表現強勢。

至10時44分左右，台股加權指數達到23148.65點，上漲121.19點，漲幅0.53%，成交值新台幣1766.57億元；電子類股上漲0.9%，金融類股跌0.29%。

權值股鴻海盤中漲逾1%，最高198.5元；台積電最高1070元，上漲約1.42%；聯發科平盤1315元狹幅震盪。

美國網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）第4季財測優於預期，並將擴大人工智慧（AI）晶片業務，帶動矽光子概念股轉強，眾達-KY盤中亮燈漲停達143元，惠特漲逾6%，波若威上揚超過4%。

市場傳出任天堂新一代Switch遊戲主機將於明年初上市，台灣供應鏈有望受惠，機殼廠鴻準盤中最高82元、漲近2%，站上10日線，供應遊戲卡用記憶體的旺宏盤中最高21.8元、勁揚逾6%。

電池備援電力模組（BBU）傳出列為輝達GB200伺服器標配，相關題材延燒，電池模組廠新盛力今天盤中攻漲停71.1元，順達、系統電、AES-KY漲勢同樣強勁。

台積電 台股 概念股

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