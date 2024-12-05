大戶就愛割韭菜？專家點「1關鍵」成賠錢原因：台積電、金融股大漲現在買等接刀？

【文．玩股小博士】

投資成功與否的先決條件，第一個要看的當然是預判能力，市場派要有前瞻眼光才能賺到更多財富，在大家不知不覺的情況下，就已經偷偷進場卡位，等市場熱度上來後，再分批賣出，最後是股價最高點，全部獲利出場，剩下就留韭菜一人苦苦等待。

這邊說的心法，如果你還沒有體悟，那麼通常是投資經驗不足，樣本數不夠。先打個預防針，我指的不是個人投資虧損踩雷，而是觀察投資市場的現象，永遠都是如此。

再分享一個市場現象，當大戶進場時，都是大家一片不看好的情況下，而大戶投資具有長尾性，通常進場都是連續性的買盤，動輒一季、半年以上的長期持有，要賺就要賺到天花板，30%、50%，甚至贏到100%的績效也是經常發生的日常，耐性非常之高，即便是下跌區間買進，也會研究很深遠，確信反彈的機率，才會謀定而後動。

韭菜天生就是自殺棒次？

而韭菜相左的是，只要漲個3%、5%就會賣掉，這就是容易套牢的體質。

因為每次總是小賺就出場，跑去追更便宜的低價股，不過股價會下殺到超便宜，通常你心裡就要有鬼，到底是什麼原因讓他殺成這樣？

不要只是單純抄底，但韭菜就是不管，手上會漲的好股票就是隨便賣，讓大戶繼續加碼進場，再換成爛的股票，最後耐性就是花在套牢，套久了會怕，於是大戶進場拉抬就趕緊脫手，把好不容易賺到的錢投入其他更爛的股票，最後就是不斷消耗自己的時間及資金，一直幫大戶醞釀，等大戶開心了再來買，通常一波行情拉上去之後，韭菜又離開了，而大戶又抄底成功。

有時候也不是大戶要故意割韭菜，重點是韭菜自己會自殺，賺錢就亂賣，手上永遠都是虧錢爛股，所以散戶賠錢真的不用埋怨，有一半要怪自己太瞎，只喜歡收藏便宜爛股，手上有好牌或飆股也留不住就直接送給大戶。

台積電上漲送分題，韭菜照樣賺不到！

這邊舉台積電當作例子，回想2022年台積電很爛的時候，從688元殺到300多元，這時候散戶就會在下跌段進場抄底，於是買在500元就一堆，殺到300多元又慌張地賣出，這是第一種類型的韭菜。

再來是反彈行情抓不牢，假設2022年真的套牢，那麼放十年也不是問題，很多韭菜就一路抱到2023年，終於又慢慢回到600元的相對高點，套牢都很乖，但這時候只要帳面出現紅字，就會開始全身不對勁想賣。

漲5%好像被蟲咬到，漲10%好像被火燒到，漲到20%猶如世界末日，接著在2024年二月賣掉，接著就是一路飆漲到破千元，此時的韭菜可能又跑去亂買便宜爛股，把台積電的獲利又拿去當祭品，繼續下一輪的無限套牢...

你有發現一件事嗎？韭菜2022年套牢台積電到2024年，整整兩年時間，但只要帳面出現獲利，短短不到兩個禮拜就會賣光光，所以虧多賺少。

反過來看，魏哲家就是一個經點，他從幾十年前就不斷質押台積電股票，拿到錢再繼續加碼，而最近一次加碼就在2022年，當時也是質押台積電股票後，就在下跌段的低點進場，到現在也沒賣，有傳聞當時平均成本大概在480元附近，看看現在的台積電股價是多少？都破千翻倍了。

所以台積電最差的時候，通常大戶會耐心等待進場，即便套牢也會一路長抱，而韭菜則是等到台積電轉強才要進場，接著套牢也是一路長抱。

但唯一的分水嶺是，帳面出現獲利時，大戶會當作好像沒這回事一樣，甚至於等了兩年以上的套牢，那麼股價翻揚就會再多放一陣子，放著放著，股價就多了一倍上去。

韭菜則是不斷輪動換股，換著換著，券商、政府就笑了，手續費、證交稅爽收，接著就是市值折半。

把時間設定在2022年到2024年初，台積電下跌3.58%，半導體業指數則是下跌5.69%，而加權指數也下跌1.58%，金融股則微漲0.78%，跟大家不同調的是營建類指數上漲17.13%。

從這邊就可以大概梳理一個脈絡，台積電下跌當然會在半導體族群領跌，進而造成大盤狀況差，而金融業長期投資股市，因此金融股也會跟著大盤、台積電走。

反過來看，營建股則出現「行情總在絕望中成長」，原因是不動產業本身具有避險性質，資金在市場狀況不佳也會湧入營建業，再加上景氣循環的特性很重，沒建案或者銷售不佳，獲利不只衰退還可能直接虧損，房地產多頭就賣到沒房子，連預售屋都被搶購一空，震盪行情也會更大。

所以投資營建股要逆向思考，買在最爛的時候，賣在最好的時候，千萬不要大家衝進場，你也跟著進場，而現在央行正在打房政策，造成營建股大跌，你覺得是好事還是壞事？

如果是以中長期投資角度來看，目前電子族群的行情也不差，股市也不錯，營建股正好遇到產業利空，也是反向發展，或許現在就很適合好好研究一番。

至於台積電、電子股、半導體、金融股，則是反過來，等股市殺下來再來考慮價值浮現的機會。

屆時的營建股就有機會輪動而大漲，等漲高了大家又去追營建股，放棄電子股的時候，不就是出場換到弱勢電子股的好時機了嗎？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：半導體、金融股、不動產的進場切入點在哪？什麼時候買最好？